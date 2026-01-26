Iñaki Urdangarin habla por primera vez del trastorno que padece su hija Irene: "Es quien más me fascina"

A pesar de que quedan todavía más de dos semanas para que las memorias del ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, vean la luz, poco a poco se van filtrando detalles de lo que cuenta en el interior del libro titulado Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes (Grijalbo) con el que quiere contar su vida sin tapujos y dar un ejemplo de resiliencia tras su paso por prisión.

Sin embargo, también hay hueco para algunas revelaciones sobre su familia como la que hace sobre su hija Irene Urdangarin, sobre la que habla por primera vez de la dislexia que sufre. "Irene es quien más me fascina", asegura en el libro al hablar sobre sus hijos, según recoge la revista ¡Hola! y apunta que admira que haya logrado sus metas como estudiar Gestión de Eventos en la Universidad Oxford Brookes a pesar de haber tenido "dificultades de aprendizaje desde bien pequeña debido a su dislexia".

Hace solo unos días se pudo ver a la pequeña de sus cuatro hermanos devastada en el entierro de su tía abuela Irene de Grecia, donde su relación con la princesa Leonor acaparó todas las miradas.

La OMS define la dislexia como un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico, que se manifiesta en dificultades significativas en la lectura, la escritura y el reconocimiento de palabras.

Se trata de un trastorno que se ha diagnosticado a un 10% de la población mundial, según la organización, aunque no hay un patrón común, ya que como apuntan en la Organización Internacional de Dislexia "no existen dos personas con dislexia idénticas, por lo que cada caso es único".

La dislexia en las monarquías europeas

Además de famosos como Tom Cruise, Salma Hayek, Bill Gates o Steven Spielberg el carácter hereditario de esta enfermedad hace que el caso de Irene Urdangarin no sea el único en la realeza y sea algo que se ha visto en varias casas reales europea, como es el caso de la monarquía sueca.

Allí, el príncipe Carlos Felipe de Suecia, después de convivir con su trastorno, ha lanzado una fundación con su mujer para difundir su conocimiento y fomentar su detección temprana. Su hermana, Victoria, también sufrió este trastorno durante su infancia y ha hablado abiertamente de ello.

Lo mismo le sucedió a Beatriz de York, la hija mayor del príncipe Andrés y Sara Ferguson, quien se enfrentó a dificultades durante su infancia ya que le costó poder aprender a leer. Para visibilizarlo, participó en la versión animada del libro Xtraordinary People, de Kate Griggs, en la que se sinceraba sobre cómo había convivido y superado estas dificultades del aprendizaje y donde llegaba a hablar de la dislexia como "un tremendo regalo".

La petición de Urdangarin a sus hijos

En el libro, Iñaki Urdangarin no solo habla de su hija Irene si no que hace un perfil de cada uno de sus hijos, como las dotes al balonmano de su hijo Pablo lo que califica como un "talento natural" y del que también dice que "s muy sensible, con una vida interior intensa, que observa, siente, procesa".

Sobre Juan, asegura que al ser el mayor vivió la "inexperiencia como padres primerizos", pero que llega a calificarle como "el principal sostén emocional de su madre y de sus hermanos". En el caso de Miguel, destaca su "intuición" y su "fortaleza silenciosa" que le convierte "en el principal sostén emocional de su madre y de sus hermanos".

Además, recuerda que, aunque cuando entró en prisión por el caso Noos no tuvo que darles demasiadas explicaciones a sus hijos, ya que comprendían todo, sí que les hizo una petición: "Como si fuera un mantra: 'Si todo lo que está fuera está bien… yo estaré bien".

A pesar de pedirles a sus hijos que llevaran la situación lo mejor que pudieran, admite que su paso por prisión "desgarró a nuestra familia de arriba abajo".