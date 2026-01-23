Iñaki Urdangarin se refiere al rey Juan Carlos I de una manera que no hace ninguna gracia a su exsuegro

Iñaki Urdangarin ha dado un paso al frente. Si bien hubo un tiempo tras salir de la cárcel en el que prefería pasar desapercibido y construir una vida alejada de los medios en Vitoria junto a su pareja, Ainhoa Armentia, finalmente cambió de idea y ha optado por conceder entrevistas y dejarse ver para promocionar su empresa Bevolutive y su libro Todo lo vivido.

Apostó por conceder una entrevista a su amigo Jordi Basté para La 2 Cat, donde se abrió como nunca antes y habló incluso de la infanta Cristina y de sus hijos, desvelando además a lo que se dedica Miguel Urdangarin.

Iñaki Urdangarin en Barcelona Europa Press via Getty Images

Del que no había dicho ni una palabra fue de su exsuegro, el rey Juan Carlos. Ni un reproche, ni una mención... nada. La entrevista no iba por ahí. Urdangarin quiere mirar al presente y al futuro, y no hay espacio para la que fuera su familia política, y sobre todo para el abuelo de sus hijos.

Que se sepa, desde la salida de la cárcel del exjugador de balonmano solo se vieron en junio de 2023 en Ginebra por la graduación y 18º cumpleaños de Irene Urdangarin, y no tiene pinta de que ambos deseen volver a encontrarse más que lo justo y necesario. Y a ser posible nunca.

El rey Juan Carlos e Iñaki Urdangarin se saludan en presencia de la infanta Cristina. LEBON

Sin embargo Urdangarin ha aprendido a vivir sin rencor, y Todo lo vivido, que se publica con Grijalbo el 12 de febrero de 2026, no es un ajuste de cuentas con el pasado, aunque sí que va a narrar episodios de una vida marcada por su carrera como deportista de élite, por su entrada en la familia real al casarse con la infanta Cristina, el Caso Nóos y la cárcel.

Un avance de su entrevista con Jordi Évole

Y para promocionarlo aceptó la proposición de Jordi Évole, un viejo amigo de Urdangarin, que le entrevistó para un programa que emitirá LaSexta. El presentador lanzó un avance enY ahora Sonsoles, cuya conductora es por cierto íntima amiga de la reina Letizia, excuñada de Iñaki Urdangarin a quien el exjugador de balonmano prefiere también no volver a ver jamás.

En ese fragmento Évole pregunta al entrevistado si sabe "cuál es el libro de no ficción ahora más vendido en España", ante lo que Urdangarin sonríe y responde que se imagina lo que va a decir, pero que no lo sabe. El catalán insistió e Iñaki contestó: "Sí, el del rey emérito".

"¿Tú te imaginas que empiezas a vender libros y destronas al rey emérito del número 1?", añadió entonces Évole, ante lo que el entrevistado dijo que no no cree que eso ocurra. "Es un personaje global con una trayectoria larguísima y yo creo que eso no sucederá. Tendría su gracia, pero no creo que suceda".

Lo que dice Juan Carlos sobre 'rey emérito'

Si llama la atención que Urdangarin menciona a alguien prácticamente innombrable para él, también lo ha hecho que haya usado 'rey emérito'. Se trata de una forma de llamar a Juan Carlos I que se inventó la prensa en su momento y que ha calado en la sociedad. Tanto es así que el propio Juan Carlos de Borbón habló de ello en Reconciliación, esas memorias que como bien comenta Évole, son un éxito de ventas.

El rey Juan Carlos en el día en el que anunció su abdicación en 2014 Casa de S.M. el Rey / Borja Fotografos

"Los medios me han atribuido el título de «rey emérito», como «profesor emérito» o «papa emérito». No se trata de un título protocolario oficial. Según la ley orgánica que avala mi abdicación, conservo de por vida el título honorífico de Rey", señala Juan Carlos I.

"Imagino que la prensa, para evitar confusiones entre mi hijo y yo, inventó el término 'rey emérito', que incluso se ha convertido en 'el emérito' a secas. No me gusta esta designación. Es prestigioso en las universidades estadounidenses o francesas, pero en España lo es mucho menos".

El rey Felipe VI aplaude al rey Juan Carlos I en su abdicación en 2014. Pool

Añade el emérito (perdón) que "la Casa Real española debería inventar un título específico para los reyes o reinas que abdican, porque me imagino que algún día se repetirá la situación. Un título prestigioso en reconocimiento a los servicios prestados, que no deje lugar a ambigüedades sobre el hecho de que solo hay un rey en ejercicio".

"Estaría justificado examinar esta cuestión para institucionalizar un título oficial equivalente a «rey padre". ¿Le harán caso? No tiene pinta que La Zarzuela esté ahora pendiente de eso", señala