Iñaki Urdangarin confirma el lanzamiento de sus memorias con título, fecha y explicaciones: "Quiero contar mi historia con mi propia voz"
Dos meses después de la publicación de la biografía del rey Juan Carlos, el exmarido de la infanta Cristina hace lo propio con su propia historia.
Se decía que iba a ocurrir, que Iñaki Urdangarin iba a publicar sus memorias. Pero por otro lado podría ser que no, que el exjugador de balonmano, centrado en una nueva vida en la que prefiere discreción, optara por no dar titulares, por construir su marca de coaching y tener una existencia tranquila con su pareja, Ainhoa Armentia, y cerca de su madre y de sus cuatro hijos, que son su absoluta prioridad.
Pero no parece ser así. Aunque se comentó que la infanta Cristina iba a destinar una importante cantidad de dinero para que exmarido mantuviera la boca cerrada y los dedos quietos, es decir, que nada de entrevistas ni de biografías, no parece que haya sucedido de esta manera.
Y para muestra, lo ocurrido este 11 de diciembre de 2025. A las 22:00 horas se emite una entrevista en para el programa Pla Seqüència de TVE en catalán (La2Cat), presentado por Jordi Basté, muy amigo de Iñaki. Y esta tarde, lo que no parece casualidad, Grijalbo, sello de Penguin Random House, ha anunciado que publicará las memorias de Iñaki Urdangarin.
Urdangarin explica por qué lanza sus memorias
El libro se llama Todo lo vivido y se lanza el 12 de febrero de 2026. "Triunfos, derrotas y aprendizajes, las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, un relato íntimo y sincero en el que el exdeportista repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática, los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión", señala la editorial sobre esta biografía que no será tan polémica como la de su exsuegro, el rey Juan Carlos, pero que promete.
"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto", ha señalado el propio Iñaki.
"Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles. y compartirlo con honestidad", añade el exjugador de balonmano.
Por ello vamos a poder leer la vida de Iñaki Urdangarin a través de las etapas principales que han marcado su biografía: su infancia, su carrera deportiva, su integración en la Familia Real y el caso Nóos, su paso por prisión y su nueva vida. El rey Juan Carlos ha contado ha dado su visión y versión sobre el caso Nóos. Ahora conoceremos el enfoque del verdadero protagonista.