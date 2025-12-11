Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Iñaki Urdangarin confirma el lanzamiento de sus memorias con título, fecha y explicaciones: "Quiero contar mi historia con mi propia voz"
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Iñaki Urdangarin confirma el lanzamiento de sus memorias con título, fecha y explicaciones: "Quiero contar mi historia con mi propia voz"

Dos meses después de la publicación de la biografía del rey Juan Carlos, el exmarido de la infanta Cristina hace lo propio con su propia historia.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Iñaki Urdangarin, el pasado octubre en Barcelona
Iñaki Urdangarin, el pasado octubre en BarcelonaEuropa Press via Getty Images

Se decía que iba a ocurrir, que Iñaki Urdangarin iba a publicar sus memorias. Pero por otro lado podría ser que no, que el exjugador de balonmano, centrado en una nueva vida en la que prefiere discreción, optara por no dar titulares, por construir su marca de coaching y tener una existencia tranquila con su pareja, Ainhoa Armentia, y cerca de su madre y de sus cuatro hijos, que son su absoluta prioridad.

Pero no parece ser así. Aunque se comentó que la infanta Cristina iba a destinar una importante cantidad de dinero para que exmarido mantuviera la boca cerrada y los dedos quietos, es decir, que nada de entrevistas ni de biografías, no parece que haya sucedido de esta manera.

Iñaki Urdangarin, en una imagen de 2023.
  Iñaki Urdangarin, en una imagen de 2023.Europa Press via Getty Images

Y para muestra, lo ocurrido este 11 de diciembre de 2025. A las 22:00 horas se emite una entrevista en para el programa Pla Seqüència de TVE en catalán (La2Cat), presentado por Jordi Basté, muy amigo de Iñaki. Y esta tarde, lo que no parece casualidad, Grijalbo, sello de Penguin Random House, ha anunciado que publicará las memorias de Iñaki Urdangarin.

Urdangarin explica por qué lanza sus memorias

El libro se llama Todo lo vivido y se lanza el 12 de febrero de 2026. "Triunfos, derrotas y aprendizajes, las primeras memorias de Iñaki Urdangarin, un relato íntimo y sincero en el que el exdeportista repasa su infancia, su trayectoria deportiva, su exposición mediática, los años más difíciles de su vida y el camino de reinvención personal tras su paso por prisión", señala la editorial sobre esta biografía que no será tan polémica como la de su exsuegro, el rey Juan Carlos, pero que promete.

"Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos... Todos parecían saber quién era yo, qué pensaba, qué hacía, por qué lo hacía. Y yo, en medio de todo eso, opté por el silencio. Por prudencia, por respeto, por miedo, por estrategia... por muchas razones. Algunas buenas. Otras, no tanto", ha señalado el propio Iñaki.

Imagen de archivo de Iñaki Urdangarin.
  Imagen de archivo de Iñaki Urdangarin.ANTONIO GUTIERREZ HERGUEDAS / Europa Press via Getty Images

"Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme, ni para buscar compasión, ni para maquillar errores. Al contrario: escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido -las cumbres, pero también los valles. y compartirlo con honestidad", añade el exjugador de balonmano.

Por ello vamos a poder leer la vida de Iñaki Urdangarin a través de las etapas principales que han marcado su biografía: su infancia, su carrera deportiva, su integración en la Familia Real y el caso Nóos, su paso por prisión y su nueva vida. El rey Juan Carlos ha contado ha dado su visión y versión sobre el caso Nóos. Ahora conoceremos el enfoque del verdadero protagonista.  

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 