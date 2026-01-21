La relación entre la princesa Leonor y su prima Irene Urdangarin: lo que se dijo siempre, el 'cordón sanitario' y un momento que lo dice todo

La princesa Leonor y su prima Irene Urdangarin en el funeral de su tía abuela Irene de Grecia

La princesa Leonor y la infanta Sofía no tienen una relación demasiado fluida con sus primos paternos. Mientras que los vástagos de la infanta Elena y los de la infanta Cristina se llevan muy bien y son amigos, el trato es menos cálido con las hijas de Felipe VI, que han crecido alejados de sus primos Marichalar y Urdangarin.

El caso Nóos tuvo mucho que ver. Se creó un 'cordón sanitario' para apartar a los reyes y sus hijas de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. Además, la relación entre Letizia y sus cuñadas no ha sido nunca muy buena salvo al principio, mientras que Felipe VI se alejó de su hermana favorita, Cristina, y les ha costado mucho retomar lo que tuvieron antes. Si bien se han reconciliado, realmente nunca volverá a ser lo mismo.

La reina Sofía con sus ocho nietos, su hija Elena y su nuera Letizia en un posado en Mallorca en verano de 2013 Carlos Alvarez

¿Y qué tienen que ver aquí las generaciones más jóvenes? En realidad nada, porque lo que haya ocurrido entre los adultos no debería afectar a los niños y niñas, aunque es verdad que si la familia está en armonía, es más fácil que se fomenten lazos entre primos que si sus respectivos padres no se hablan.

El Caso Nóos separó todavía más a la familia

El caso es que cuando las cosas iban bien, Leonor y Sofía se trataban más con sus primos, pero incluso cuando el Caso Nóos ya había estallado, hubo todavía relación entre ellos aunque fuera en Mallorca. Durante años, la reina Sofia seguía reuniendo a la familia en Marivent, y aunque la infanta Cristina y Urdangarin no pasaran por allí, o ella solo brevemente, los primos disfrutaban de algo de tiempo juntos.

La reina Sofía, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía, Victoria Federica e Irene Urdangarin en una salida familiar para ver el musical 'Billy Elliot' Europa Press

Eso sí, se fueron acabando los posados de los nietos de Juan Carlos y Sofía mientras desde determinados medios se juraba y perjuraba que Leonor e Irene Urdangarin, que tienen exactamente la misma edad, se llevaban muy bien. De hecho, la infanta Cristina y su hija Irene estuvieron en la celebración de la Comunión de la princesa de Asturias en La Zarzuela en mayo de 2015.

Lógicamente no hubo fotos porque esa parte fue privada y tampoco interesaba que se viera a la infanta Cristina con los reyes y sus hijas. Las imágenes de ese día fueron tomadas en la parroquia de Aravaca en la que se celebró el evento, y al que fueron sus padres, su hermana, los abuelos, sí, los cuatro, la bisabuela Menchu y la abuelastra, Ana Togores, esposa de Jesús Ortiz.

Los reyes Juan Carlos y Sofía, los reyes Felipe Letizia y sus hijos, la infanta Elena y sus hijos y la Infanta Cristina y los suyos en el 80 cumpleaños de la reina Sofía en 2008. FRANCISCO GOMEZ / CASA REAL

El caso es que los años fueron pasando y a Leonor y a su prima Irene solo se les vio en la misma fotografía de refilón cuando en mayo de 2018 varias de las mujeres de la familia acudieron al musical Billy Elliot, y ese mismo año con motivo del 80 cumpleaños de la reina Sofía, que logró lo imposible con un posado con todos los Borbón y Grecia salvo Iñaki Urdangarin, entonces en la cárcel, pero todavía parte de la familia.

Se sabe que ambas se tenían que ver en reuniones familiares, pero parecía haber una especie de cordón sanitario para 'proteger' a Leonor y Sofía del resto de la familia. Con sus padres y su abuela Sofía bien, pero ya está.

La reina Sofía, consolada por la reina Letizia y la princesa Leonor en el funeral de Irene de Grecia EFE

El elemento más tóxico era Iñaki Urdangarin, que acabó eliminado de la ecuación al divorciarse de la infanta Cristina, y el rey Juan Carlos. No hay fotos del abuelo con sus nietas desde diciembre de 2018 cuando se celebró el 40 aniversario de la Constitución. El propio emérito ha lamentado en su libro su poca relación con las hijas de Felipe VI, aunque esta es otra historia.

Podríamos haber visto fotos de las primas juntas en el funeral de su tío abuelo Constantino de Grecia en enero de 2023, pero Leonor y Sofía no fueron. Hubo que esperar tres años y otra muerte familiar para que compartieran espacio en público.

Miguel Urdangarin, Irene Urdangarin y Arístides de Grecia tras el féretro de Irene de Grecia en su entierro en Tatoi Nikolas Kominis / Studio Kominis / Greek Royal Family

El fallecimiento de Irene de Grecia reunió a la familia. Primero fue en Madrid, pero Irene Urdangarin llegó al templo ortodoxo en el que se celebró un responso en memoria de la princesa junto a su prima favorita, Victoria Federica. Ambas se llevan muy bien y hay testimonio gráfico de ello. Entre Leonor e Irene no hubo interacción, que se viera.

Nada de 'cordón sanitario'

La cosa cambió el lunes 19 de enero en Atenas. La heredera llegó a la Catedral Metropolitana de Atenas con los reyes y la infanta Sofía, ocupando su lugar junto a una afligida reina Sofía que necesitaba el apoyo de su familia. Detrás se sentaron Victoria Federica y los hermanos Urdangarin presentes, Pablo, Miguel e Irene. Nuevamente no se vio nada de interacción nuevamente.

Àngels Barceló y Martín Bianchi comentaron en La SER que parecía haber un cordón sanitario entre Leonor y Sofía y sus primos y que por eso no había fotos de ellos juntos. Sin embargo, Carmen Duerto comentó en X que no tenían razón.

"Os equivocáis porque Leonor iba caminando junto a su prima Irene Urdangarin, las dos iban hablando y, por las imágenes, se veía que lo hacían amigablemente, que tenían trato y Leonor buscó a Irene. Creo, desde el respeto, que os habéis equivocado y yo las he visto juntas en Palma", señaló en respuesta a los comentarios vertidos por Barceló y Bianchi en el programa Hoy por hoy.

Una conversación entre primas en Tatoi

Tenía razón la periodista porque en el vídeo divulgado por la casa real griega correspondiente al entierro de Irene de Grecia en Tatoi se aprecia que durante la procesión familiar que seguía el atúad de Thitsa, como llamaban a la fallecida sus sobrinos griegos, hubo interacción.

No se ve bien porque la mayor parte del tiempo les tapa Nicolás de Grecia, que charló en algunos momentos con la infanta Sofía, pero la princesa Leonor y Irene Urdangarin iban hablando. Ese momento lo dijo todo. Si hablaron ahí, también lo harían fuera de cámara en la cena que organizó la familia real griega en la noche anterior al funeral de Irene de Grecia, y muchas veces más.

Y aunque no parece que sean tan íntimas como Victoria Federica e Irene, eso no implica que no tengan un trato cercano de unas primas que quizá estuvieron más unidas antes, pero todavía tienen mucho que decirse.