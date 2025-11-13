Javier Ambrossi tendría una nueva 'ilusión' tras la ruptura con Javier Calvo, según '¡Hola!'

Javier Ambrossi en el 'photocall' de 'Mariliendre' en el Festival de Málaga en marzo de 2025.

La ruptura de Los Javis tras 13 años de relación ha pillado por sorpresa a buena parte de la industria audiovisual española, así como a sus seguidores. No obstante, hay quien ya había informado sobre un distanciamiento sentimental entre los directores y guionistas Javier Calvo y Javier Ambrossi.

A pesar de la noticia, según informó El País en exclusiva, ambos seguirán juntos a nivel creativo tanto en el proyecto que se encuentran elaborando, la cinta La bola negra, inspirada en Lorca para la que han contado con nombres como Glenn Close, Penélope Cruz o Guitarricadelafuente, como en futuras producciones, siguiendo así el ejemplo de otras tantas parejas del cine y la música.

Tras la publicación de la noticia, se han disparado los rumores y las noticias sobre las posibles relaciones que podrían mantener estos creadores con terceras personas e incluso, que una de estas podría haber acabado de propiciar la ruptura. No obstante, ninguno de los dos se ha manifestado públicamente ni sobre su separación ni sobre una posible nueva relación.

Sin embargo, la revista ¡Hola! apunta a que Javier Ambrossi podría tener una nueva ilusión tras su ruptura, concretamente estaría viéndose con él desde hace varios meses. "El cineasta lleva varios meses viéndose con un técnico de la industria audiovisual", señalan en la publicación en la que también recogen que Calvo podría haber tenido un affaire con uno de los actores del reparto de La bola negra, aunque ya habría acabado.

Ninguno de los dos cineastas se ha pronunciado públicamente, excepto Calvo, que compartió un story tras conocerse la ruptura en el que contaba que había estado viendo la cinta de Alauda Ruiz de Azúa, Los Domingos.

"Ayer, en medio de todo el jaleíto, fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo", escribió este miércoles sobre la cinta ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián. Sobre la película, que aborda la historia de la joven Ainara (Blanca Soroa) en su debate interno sobre si convertirse en monja a los 17 años, Calvo recalcó que era "compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino".