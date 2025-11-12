Los Javis y otros famosos que siguieron trabajando juntos después de haber roto como pareja

La noticia cayó como una bomba para algunos. Para otros, solo indiferencia. Unos quizá lo veían venir, mientras que habrá quien esperaba que su relación hubiera sido eterna. Sea como fuere, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos como Los Javis, han roto su relación de pareja después de 13 años juntos.

Ambos procedentes de la interpretación, decidieron cambiar de registro y apostar por otra forma de vida en el mundo del espectáculo. Así llegó la creación del musical La llamada. Fue el primero de muchos éxitos. En su haber tienen como creadores, directores o productores series como Paquita Salas, Veneno, La Mesías, Cardo o Mariliendre. Además, en otoño de 2025 finalizaron el rodaje de su película La bola negra. ¿El final de su relación rompe su creativa y lucrativa asociación? Rotundamente no. ¿Habrá por tanto más proyectos? Esperemos que sí.

Porque Los Javis han dicho adiós a su amor, pero no a seguir trabajando juntos. Aunque está por ver qué les depara el futuro, parece que serán como otras celebrities que pese a haber separado sus caminos a nivel sentimental, no han tenido inconveniente en seguir trabajando juntos. Puede que no haya sido fácil en muchos casos, pero lo han intentado, y algunos con enorme éxito. Otros lo han llevado peor, y algunos han tenido que disimular para terminar de cumplir sus compromisos. Estos son algunos de ellos.

Amaral: lo suyo sí que tiene mérito

La banda formada por Eva Amaral y Juan Aguirre goza de enorme salud. Llevan 9 discos, premios, numerosas giras y una carrera de más de tres décadas. Cuentan con una legión de fans que traspasan las fronteras de España que abarrotan sus conciertos, cantan sus canciones y que esperan que Amaral dure muchos años más. Afortunadamente ese es el plan, pero todo pudo haber saltado por los aires cuando su relación cambió radicalmente. Eva y Juan se habían conocido a principios de los 90 en Zaragoza y saltaron chispas tanto en lo personal como en lo profesional. Se hicieron compañeros de trabajo y de vida, y lo cierto es que no fue una aventura pasajera.

Juan Aguirre y Eva Amaral en un acto. Getty Images

Vivieron en la capital aragonesa, pero también en Madrid, y cuando las cosas empezaron a irles mejor con su grupo, ocurrió lo contrario con su amor. La relación flaqueó y Eva Amaral quiso cortar. Ambos sufrieron, pero supieron sobreponerse y el grupo creció y creció hasta convertirse en una de las mejores bandas españolas. Se llevan bien, pero como confesaron al HuffPost en una entrevista: "Peleamos mucho, pero porque estamos muy acostumbrados a decirnos todo y nos conocemos mucho. La discusión y las peleas forman parte de nuestra manera de componer". Escuchando sus canciones, está claro que sus discusiones merecen la pena.

El buen rollo de Jennifer Lopez con Marc Anthony y Ben Affleck

Jlo confesó que ninguno de sus exmaridos fueron capaces de amarle de verdad. Reconoce que se lo dieron todo, pero no lo que ella necesitaba. Pese a todo, la artista ha seguido teniendo buena relación con dos de ellos. Tanto que no ha dudado en seguir vinculada profesionalmente a esos hombres a los que un día dio el ‘sí, quiero’ y con los que tiempo después firmó los papeles del divorcio.

Marc Anthony y Jennifer Lopez en una actuación en los Grammy Latinos 2016 en Las Vegas. Michael Tran

Con Marc Anthony estuvo casada entre 2004 y 2011 y tuvo dos hijos. Que ambos colaborasen juntos durante su relación era habitual, pero sorprendió más verles sobre el mismo escenario en los Latin Grammy 2016, donde se animaron a cantar juntos nada más y nada menos que Olvídame y Pega la Vuelta, posiblemente el tema más icónico de Pimpinela.

Ambos se mostraron muy cómplices y dejaron claro que habrían pasado malos momentos, pero que años después de su divorcio se llevaban estupendamente. Los dos han expresado que se van a tener el uno al otro de por vida, a lo que sin duda ayuda que tengan dos hijos en común.

Jennifer Lopez y Ben Affleck posando juntos GTRES

Con Ben Affleck no tiene hijos, pero sí ha quedado vínculo entre ellos tanto personal como profesional. Casados entre 2022 y 2024, en octubre de 2025 posaron juntos alegres y cómplices en el estreno de la película Kiss of the Spider Woman, proyecto en el que ella es actriz y él productor. JLo le dio las gracias por su importancia en este largometraje, y él estaba encantado de haber trabajado con su exmujer.

Woody Allen y Diane Keaton: tras el amor, una amistad de cine

La muerte de Diane Keaton en 2025 provocó que Woody Allen recordaba la relación tan intensa que habían vivido tanto en lo personal como en lo laboral. Lo hizo en un texto en The Free Press a modo de homenaje en el que recordó que pasaron "unos años maravillosos juntos y finalmente ambos seguimos adelante. Solo Dios y Freud podrían averiguar por qué nos separamos”.

Diane Keaton y Woody Allen en una escena de 'Annie Hall', película rodada después de su ruptura. Bettmann Archive

Tras una relación de unos cinco años el amor se acabó, pero siguieron siendo amigos toda la vida. También trabajaron juntos en varias ocasiones como en Annie Hall, película que valió el Oscar a Mejor Actriz a Diane Keaton, Días de Radio o Misterioso asesinato en Manhattan.

Robert Pattinson y Kristen Stewart: cuando el contrato obliga

Robert Pattinson y Kristen Stewart se conocieron en la saga Crepúsculo, películas que les dieron una enorme fama no siempre deseada, pero que les valió para consolidarse como estrellas y para comenzar a labrarse una carrera en el cine. El amor traspasó la pantalla en 2009, lo que contribuyó todavía más al éxito de las películas vampíricas.

Todo se torció en 2012, cuando escandalazo mediante, la pareja rompió. Sucedió debido a que Kristen Stewart fue fotografiada en actitud cariñosa con Rupert Sanders, el director de Blancanieves y la leyenda del cazador, película que ella protagonizaba. Durante aquel verano corrieron ríos de tinta, y aunque ambos habían terminado ya la saga, faltaba la promoción, que tuvo que ser de todo menos cómoda. Pero el contrato obliga y ambos cumplieron. Finalmente la ruptura fue oficializada en 2013, con sus compromisos comunes realizados, pero ya desde la infidelidad su relación sentimental había terminado.

Kristen Stewart y Robert Pattinson Luca Teuchmann via Getty Images

Lo de la obligación por contrato lleva a recordar a Aitana y Miguel Bernardeau, que hicieron juntos la promoción de la serie La última en la que trabajaron los dos cuando ya no eran pareja. Se notaba que estaban incómodos y no tardaron en comunicar que se habían separado, pero al menos cumplieron con lo pactado antes de tomar caminos diferentes.

De Aquí no hay quien viva a La que se avecina

Y luego están los triángulos amorosos como el que se vivió en Aquí no hay quien viva. María Adánez, una de las actrices de la serie, y Alberto Caballero, uno de los creadores y guionistas, no tardaron en enamorarse. Sin embargo, la aparición en escena de Vanesa Romero dio al traste con la relación. Adánez terminó marchándose, pero regresó años después a La que se avecina, la secuela de la serie de vecinos, donde participó en la temporada ocho y nueve y trabajó con su expareja y con Vanesa Romero. Además, en 2024 sorprendió con su regreso a la serie.

Vanesa Romero y Alberto Caballero en una premiere en 2012 cuando estaban juntos. Eduardo Parra

Alberto Caballero y Vanesa Romero se casaron en 2012 y se divorciaron en 2013. Pese a ello, la actriz y el guionista trabajaron juntos sin problemas hasta 2021, cuando ella abandonó la serie por problemas de agenda, y nada más. Y eso que en 2015 se había incorporado a La que se avecina Miren Ibarguren, que ya por entonces salía con Alberto Caballero. Caballero y Romero ya no son dos ex que trabajan juntos, pero con la vuelta de María Adánez, la circunstancia se vuelve a dar.

Belén Rueda y Daniel Écija: una expareja televisiva de éxito

2004 marcó la ruptura entre Belén Rueda y Daniel Écija, juntos durante década y media y padres de tres hijas, una de ellas fallecida. Su amor se terminó, pero no dejaron de hablarse por sus hijas y por su trabajo. Ella como actriz y él como productor mantuvieron su exitoso vínculo profesional con Los Serrano, B&B, de boca en boca o Eva & Nicole. Siempre han trabajado bien juntos y lo seguirán haciendo las veces que haga falta.