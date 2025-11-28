Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Kevin Spacey vuelve a los tribunales: se enfrenta a tres nuevas acusaciones de agresión sexual
Kevin Spacey vuelve a los tribunales: se enfrenta a tres nuevas acusaciones de agresión sexual

El intérprete, que fue absuelto de nueve delitos de abuso sexual en 2023, ha asegurado en varias entrevistas que su situación económica "no es buena".

Kevin Spacey en el Festival de Venecia en agosto de 2025.
Kevin Spacey en el Festival de Venecia en agosto de 2025.Laurent Koffel

Dos años después de quedar absuelto en los tribunales de nueve delitos de agresión sexual, Kevin Spacey volverá a sentarse en el banquillo de los acusados por este motivo. Tres nuevas personas han acusado a Spacey de abusos sexuales que habrían ocurrido entre 2000 y 2013. 

De estos tres individuos solo uno ha renunciado al anonimato, el actor Ruari Cannon, quien participó en la representación de la obra teatral Dulce pájaro de juventud en 2013 en el teatro Old Vic, del que Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. Según detalló Cannon, el estadounidense le habría manoseado en la fiesta posterior al estreno. A pesar de que es el primer paso judicial de Cannon, sí que lo había denunciado públicamente en el documental Spacey desenmascarado de 2024 en Channel 4.

Los testimonios de las otras dos víctimas apuntan a que Spacey les "agredió sexualmente de manera deliberada" hasta en 12 ocasiones en un periodo comprendido entre 2000 y 2005, también a raíz de su contacto en el Old Vic. 

Por su parte, Spacey ha negado las tres acusaciones y ha recalcado que "son ridículas y nunca ocurrieron". No obstante, la jueza del Tribunal Superior de Inglaterra, Christina Lambert, ya ha fechado para el 12 de octubre de 2026 la vista oral del caso, pero se desconoce si las acusaciones se verán conjuntamente o cada una por separado. 

La complicada situación personal y económica de Kevin Spacey

A pesar de haber sido absuelto judicialmente en 2024, Spacey vive una continua crisis reputacional y económica. El pasado 2024 aseguró en el programa de Piers Morgan, Piers Morgan Uncesored, que su casa estaba siendo embargada. 

“Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí", señaló entonces.

En una reciente entrevista con The Telegraph aseguró que no tenía "hogar" y que estaba viviendo una supuesta "persecución mediática". "Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar", señaló y adelantó que su situación económica "no es buena".

Sus declaraciones se viralizaron en redes sociales y el propio Spacey tuvo que matizar sus palabras a través de sus redes sociales. "Mis palabras no se han entendido bien", señaló en relación a las noticias que aseguraban que estaba viviendo "sin hogar" como sinónimo de sintecho y aclaró que simplemente vive donde van siendo los proyectos y grabaciones en los que trabaja. Asimismo, quiso poner el foco en las personas que sí "viven en la calle, en sus coches o en circunstancias económicas terribles".

