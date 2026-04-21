La actriz Rebel Wilson se enfrenta a un juicio por difamación tras la denuncia de Charlotte Maclnnes 

Rebel Wilson, conocida por sus papeles en Dando la nota y Jojo Rabbit, se enfrenta a un juicio en Australia después de que Charlotte MacInnes, la protagonista de su primera película como directora, The Deb, la denunciara por difamación.

Los problemas comenzaron cuando Wilson compartió en sus redes sociales que MacInnes había sido acosada sexualmente por la productora Amanda Ghost. Según ella, Ghost "forzó a MacInnes a vivir con ella en su ático en Bondi Beach y a darse un baño con ella".

MacInnes lo negó todo y Wilson continuó alegando que esta desistió de la denuncia por acoso a cambio de un papel protagonista en una obra de teatro y un contrato discográfico.

No es la primera vez que el equipo detrás de esta película se enfrenta a problemas legales. Y es que, según la revista The Hollywood Reporter, la agencia de relaciones públicas de Wilson está conectada con la campaña de desprestigio de Justin Baldoni contra Blake Lively.

Recordemos que el director y la actriz se vieron envueltos en una batalla legal en la que Blake Lively acusó a Baldoni de acoso sexual durante la grabación de la película It ends with us, así como de una posterior campaña de desprestigio. Seguidamente, Baldoni demandó a la actriz y a su marido, Ryan Reynolds, por difamación.

Esta vez, la agencia ha usado la misma estrategia contra Amanda Ghost. The Hollywood Reporter publicó un audio filtrado en el que se escucha al equipo de Wilson desarrollando ideas para arruinar la credibilidad de Ghost. “No podemos decir simplemente, ‘Oh, es una puta, apesta’”, cuentan en la grabación. “Tiene que estar conectado a algo que sea muy muy fuerte”.