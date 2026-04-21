Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
El plan estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.
08:23
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Este martes aprobará a instancias de la ministra Isabel Rodríguez el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este nuevo plan triplica la inversión pública hasta los 7.000 millones de euros y blinda la vivienda pública de forma indefinida. El Gobierno también aprobará otros asuntos: sigue la última hora del Consejo de Ministros y de la rueda de prensa posterior.