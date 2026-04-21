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Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030
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Consejo de Ministros, en directo: el Gobierno aprueba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El plan estará dotado de hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior plan, y blindará las viviendas públicas con carácter permanente.

Alberto R. Aguiar
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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros.EFE / Chema Moya
08:23
Sigue el Consejo de Ministros en directo

Este martes aprobará a instancias de la ministra Isabel Rodríguez el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Este nuevo plan triplica la inversión pública hasta los 7.000 millones de euros y blinda la vivienda pública de forma indefinida. El Gobierno también aprobará otros asuntos: sigue la última hora del Consejo de Ministros y de la rueda de prensa posterior.

Alberto R. Aguiar
Alberto R. Aguiar
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Redactor SEO editorial en El HuffPost. Periodista curtido en redacciones de Málaga, Ceuta y Madrid. Graduado en Periodismo en la UMA, con máster en la Complutense de Madrid. Aprendí de economía en Bolsamanía, fui jefe de Política en Business Insider y coordinador de Actualidad en Difoosion y La Razón. Gané un premio por escribir sobre ciberseguridad. También he colaborado con Artículo14, Público, El Confidencial, El Español, o elDiario.es, entre otros.

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