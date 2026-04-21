Esta es la multa si no acudes a la mesa electoral en las elecciones andaluzas

Las elecciones andaluzas tendrán lugar el domingo 17 de mayo. El CIS pronostica que Juanma Moreno revalidará su cargo como presidente de la Junta, obteniendo de nuevo una mayoría absoluta y evitando el posible pacto con Vox. Eso sí, puede haber algunas sorpresas, como el partido municipalista de Cádiz (100x100 Unidos) que lidera el alcalde de La Línea, Juan Franco, que podría conseguir un parlamentario.

Pero más allá de los resultados de las elecciones, hay otras cuestiones que generan interés en los ciudadanos. Por ejemplo, el plazo para solicitar el voto por correo o la formación de las mesas electorales.

Este último punto siempre es fuente de muchas dudas. A finales de abril sabrás si te ha tocado ser vocal o presidente de una mesa electoral, una labor que te ocupará toda la jornada de los comicios, y que está recompensada por 70 euros en concepto de dieta.

Ya sabes que formar parte de una mesa electoral es una obligación ciudadana. No todas las excusas son válidas para poder faltar. La ley contempla algunos supuestos, por ejemplo, por cuestiones de salud o de trabajo, pero es estricta en este sentido.

Si faltas a la mesa electoral y no hay causa justificada, te expones a una multa o sanción que puede llegar a ser muy grave. De hecho, llegado el caso tendría consecuencias penales.

Las sanciones por faltar a una mesa electoral

Las multas por ausentarte de una mesa electoral vienen recogidas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG). Aunque también hay que fijarse en el artículo 143 de la LOREG, que contempla el abandono o incumplimiento de funciones en las mesas electorales.

Estas son las sanciones si no vas a la mesa electoral:

Pena de prisión : de tres meses a un año de cárcel, aunque no es lo más habitual. Este castigo se impone en situaciones reiteradas o de gravedad. Eso sí, la posibilidad siempre existe, pues aparece en la ley.

: de tres meses a un año de cárcel, aunque no es lo más habitual. Este castigo se impone en situaciones reiteradas o de gravedad. Eso sí, la posibilidad siempre existe, pues aparece en la ley. Multa económica: la sanción es de 6 a 24 meses, siendo la cuantía económica de la multa de entre 2 y 400 euros, dependiendo de la consideración del juez.

Como puedes ver, todo depende de la gravedad de la infracción. Hay diferentes casos susceptibles de ser multados: faltar a la mesa electoral sin justificación, haber acudido pero ausentarte sin causa aparente o faltar a la mesa habiendo recibido un rechazo a la justificación presentada son algunas de las situaciones.

Además, en caso de que tu ausencia haya impedido la formación de la mesa electoral o la haya dificultado en exceso, la sanción puede ser elevada.

Excusas válidas para faltar a la mesa electoral

La ley permite que no acudas a la mesa electoral si cumples ciertos requisitos. Aunque para ello tendrás que mandar una notificación a la Junta Electoral de Zona (JEZ) con todos los datos que acrediten tu situación.

Estas son las causas reconocidas por ley:

Edad : las personas mayores de 65 años no están obligadas.

: las personas mayores de 65 años no están obligadas. Embarazo : a partir del sexto mes de gestación o durante la baja maternal no es obligatorio.

: a partir del sexto mes de gestación o durante la baja maternal no es obligatorio. Discapacidad : es suficiente con cualquier grado de discapacidad reconocido por el sistema sanitario.

: es suficiente con cualquier grado de discapacidad reconocido por el sistema sanitario. Incapacidad : personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o situación de baja laboral

: personas con incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, o situación de baja laboral Cuidado de dependientes: aquí entra el cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia.

aquí entra el cuidado de menores de 8 años, personas con discapacidad o familiares hasta el segundo grado en situación de dependencia. Trabajo : los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que van a cubrir la jornada.

: los servicios esenciales están exentos, por ejemplo, bomberos, médicos, policías o periodistas que van a cubrir la jornada. Eventos de relevancia: existe una causa específica para bodas, bautizos o comuniones que coincidan con los comicios.

Un viaje sólo sería una excusa válida si hiciste la reserva de los billetes y el alojamiento antes de la convocatoria electoral.