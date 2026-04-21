Precio de la luz hoy y mañana por horas: así está evolucionando la electricidad esta primavera

Los meses primaverales suelen ser meses de transición energética en España, con menor demanda tras el invierno y más generación solar. Aun así, la volatilidad reciente en los mercados eléctricos mantiene el precio de la luz hoy y el precio de la luz mañana por horas muy variable a lo largo del día.

En este contexto, el mercado eléctrico ha registrado subidas importantes: en las últimas semanas los precios diarios superaron los 136 €/MWh, el nivel más alto en más de un año, lo que obliga a los consumidores a estar atentos para aprovechar las horas más económicas para consumir electricidad.

Las subidas y bajadas de la luz esta primavera: variabilidad en los mercados y cambios en la tarifa PVPC 2026

Probablemente alguna vez te hayas preguntado por qué el precio de la luz es tan variable... La respuesta es sencilla, y tiene que ver con el funcionamiento del sistema eléctrico en España, sujeto a una subasta diaria que ocurre en el mercado mayorista gestionado por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). En este mercado, las empresas generadoras ofrecen su electricidad y las comercializadoras compran energía para cada hora del día siguiente, de modo que el precio final cambia continuamente según la oferta disponible y la demanda prevista.

Bajo estas circunstancias, el primer mes de la primavera, marzo, suele ser un mes de transición para el mercado eléctrico. En esta época ya vamos vislumbrando el fin del invierno y la demanda energética comienza a moderarse al disminuir el uso de calefacción. Al mismo tiempo, la generación renovable —especialmente la solar— empieza a aumentar con más horas de luz. Este equilibrio entre menor consumo y mayor producción renovable puede favorecer precios más bajos en algunos momentos del día, aunque el mercado sigue siendo sensible a factores como la meteorología, el viento o el precio del gas, lo que provoca que el precio de la electricidad siga siendo inestable.

Además, desde principios de año, hemos sido testigos de un cambio importante que también está influyendo en la volatilidad de nuestra factura de electricidad, sobre todo si tienes contratada la tarifa regulada de luz. Y es que desde el 1 de enero de 2026, la tarifa regulada o PVPC ya no depende exclusivamente del mercado diario. Ahora, solo el 45 % del precio de la electricidad se calcula con el mercado mayorista, mientras que el 55 % restante procede de los mercados a plazo o de futuros, una reforma diseñada para reducir los picos extremos de precios que se vivieron durante la crisis energética de los últimos años.

En la práctica, el resultado es que el precio de la luz hoy sigue cambiando cada hora, pero el impacto de esas variaciones en la factura final de los hogares con tarifa regulada es algo menor que hace unos años. Aun así, la diferencia entre las horas más baratas —habitualmente al mediodía o de madrugada— y las más caras del día continúa siendo notable en muchos momentos del año, razón por la cual muchas personas prefieren optar por la opción de contratar una tarifa fija dentro del mercado libre.

Tendencias de la luz para esta primavera

Como hemos mencionado con anterioridad, la evolución del precio de la electricidad en las primeras semanas de la primavera suele marcar el inicio de un cambio de tendencia en el mercado energético. Con la llegada de esta época, varios factores estacionales empiezan a influir en el sistema eléctrico español y pueden provocar tanto momentos de estabilidad como subidas puntuales en el precio de la luz.

Más energía solar

Uno de los elementos más importantes es el aumento de la generación renovable. A medida que avanzan los meses y nos acercamos al verano, las horas de luz crecen y la producción fotovoltaica empieza a ganar peso en el mix eléctrico. España continúa ampliando su capacidad solar a gran velocidad, lo que en muchas jornadas provoca precios más bajos en las horas centrales del día e incluso presiones a la baja en el mercado mayorista cuando la producción renovable es abundante.

Menor demanda por el final del invierno

Al mismo tiempo, ¡el invierno por fin llega a su fin! Esto provoca que el consumo eléctrico doméstico se reduzca respecto a los meses más fríos. A su vez, la menor necesidad de calefacción y un clima más templado hacen que la demanda energética se modere, lo que normalmente ayuda a contener los precios durante parte del día.

Factores externos que siguen generando subidas puntuales

Sin embargo, la primavera no siempre significa electricidad barata. El mercado eléctrico sigue siendo muy sensible a factores externos como el precio del gas o las tensiones internacionales como la que estamos viviendo con el conflicto de Oriente Medio. Por ejemplo, en marzo de 2026, el precio mayorista experimentó fuertes oscilaciones en pocos días, pasando de niveles cercanos a 15 €/MWh a superar los 100 €/MWh en determinadas jornadas debido al encarecimiento de la energía en los mercados internacionales.

Cómo aprovechar las horas más baratas del precio de la luz hoy

La volatilidad propia del mercado eléctrico nos obliga a buscar opciones que nos permitan ayudar a reducir nuestra factura de luz. Y es que, aunque los precios varían cada día, existen algunos hábitos que permiten aprovechar mejor las horas más económicas del mercado eléctrico, permitiéndote pagar menos por la electricidad que consumes.

Entre las recomendaciones más habituales destacan las siguientes:

• Usar los electrodomésticos en las horas centrales del día. En muchos días, especialmente en primavera, el aumento de la energía solar hace que el precio de la luz sea más bajo alrededor del mediodía.

• Evitar las horas punta de consumo. El tramo comprendido entre las 19:00 y las 22:00 suele concentrar los precios más altos del día, ya que coincide con el momento en que aumenta el consumo doméstico.

• Programar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas. Muchos aparatos permiten retrasar su funcionamiento para que se activen automáticamente en las horas más baratas.

• Consultar el precio de la luz cada día. Revisar el precio de la luz hoy o el precio de la luz mañana por horas permite planificar el consumo y aprovechar los momentos en los que la electricidad es más económica.

• Concentrar el consumo eléctrico. Si es posible, agrupar tareas como cocinar, poner la lavadora o planchar en las horas con menor precio puede ayudar a optimizar el gasto energético.

Todo apunta a que los próximos meses estarán marcados por una combinación de mayor generación renovable y episodios puntuales de volatilidad en el mercado energético. Este escenario hace que el seguimiento del precio de la luz hoy y del precio de la luz mañana por horas sea cada vez más importante dentro de los hogares españoles. Comprender cómo funcionan estas variaciones y adaptar nuestros hábitos de consumo puede convertirse en una de las formas más sencillas de amortiguar el impacto de las fluctuaciones del mercado eléctrico y conseguir ahorrar en