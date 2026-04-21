La reacción de Wyoming cuando se entera de que 'M.R.' era Mariano Rajoy es para verla en bucle

En pleno juicio de la Kitchen, el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas desveló este lunes un dato que, excepto para quienes no quieren ver la realidad, era del todo conocido: M. Rajoy, o M.R., era el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Este lunes, El Intermedio se hizo eco de esta información, emitiendo un fragmento de la declaración de Bárcenas en el que relata que le encargó a un preso de Soto del Real que borrara de la nube todo lo relacionado con 'M.R.'.

Asimismo, el extesorero del Partido Popular confirmó, por primera vez, que detrás de estas iniciales se escondía el expresidente del Gobierno. Una información que comentó inmediatamente El Gran Wyoming, que no daba crédito.

"¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!"

"¡Un momento!", dijo El Gran Wyoming, que aseguró estar muy confuso. "¡¿O sea que 'M.R.' era Mariano Rajoy?! Coño, esto sí que es un titular. Menudo sorpresón. ¡Todos estos años he pensado que era Meg Ryan!", ironizó el presentador de El Intermedio.

"Bueno, aunque no iba tan desencaminado, Bárcenas podía protagonizar el remake de 'Tienes un e-mail'. Se llamaría 'Tienes un SMS de Mariano'. Spoiler: al final Luis no es tan fuerte y lo casca todo", añadió.

Una "estatua" para el juez García Castellón

Tras escuchar la declaración de Bárcenas, El Gran Wyoming también comentó otros aspectos de la investigación de la Kitchen, que según el presentador de El Intermedio sus "tentáculos llegaban hasta la sexta planta de Génova 13".

"El juez García Castellón, en una instrucción muy deficiente, dejó fuera a personas que jugaban un papel clave en esta trama, como Mariano Rajoy o la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que, recordemos, acabó siendo desimputada en el último momento", recordó.

Al hilo de esto, afirmó que en la sede del PP deberían de haberle puesto una estatua al juez: "Por muchas cagaditas que le dejaran las palomas, nunca habría tantas como las que cometió él en la investigación".