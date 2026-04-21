La novedad de Lidl que te va a librar de preocupaciones cuando vayas de camping o a la playa

Lidl tiene la solución a uno de los grandes problemas cuando vas a la playa o al campo

Con la llegada del buen tiempo es habitual hacer planes en la naturaleza, por ejemplo, en el campo o en la playa. Son muchos los que recurren a esta idea cada año para disfrutar del sol o refrescarse en el agua.

Algo muy típico también es llevar una nevera para transportar la comida y la bebida, así se mantienen en buen estado y resulta más fácil de guardar.

El problema suele surgir cuando tu nevera no aguanta bien el calor o no tiene capacidad suficiente si sois muchas personas. Si vas a estar fuera sólo unas horas, no hay mayor inconveniente, pero si quieres organizar una verdadera excursión necesitas un producto de más envergadura.

Si estás buscando una nevera que te ayude en estas situaciones, debes saber que Lidl acaba de poner una a la venta que cumple con todos los requisitos: tiene capacidad de sobra y es capaz de mantener el frío a la temperatura adecuada y durante varias horas.

Se trata de la nevera portátil de marca Crivit, que puedes conseguir en la tienda online de Lidl y esperar cómodamente a recibirla en casa.

Así es la nevera portátil de Lidl para tus excursiones

La principal ventaja de la nevera de Lidl es que puede enfriar hasta 20ºC por debajo de la temperatura ambiente. De este modo, tus productos estarán a una temperatura adecuada aunque el calor sea sofocante. Esto lo consigue, en parte, gracias a sus paredes aislantes extragruesas de aislamiento.

Además, dispone de un ventilador interior que permite un enfriamiento rápido y uniforme. Puedes conectarla a la corriente para asegurar que mantiene el frío durante las horas que sean necesarias. Una opción es enchufarla a la toma del coche si te has ido de excursión al campo. En cualquier caso, puede enfriar durante 20 horas aunque no esté conectada.

La nevera portátil de Lidl tiene una capacidad de 29 litros, esto equivale a 6 botellas de 1,5 o 2 litros colocadas en posición vertical, o 36 latas de 0,33 litros. Sus medidas son de 41,4 x 48,2 x 32,7 centímetros y pesa 4,8 kilogramos. Es fácil llevarla de un lado a otro gracias a su asa de transporte plegable con soporte de la tapa.

Otro punto a su favor es que el funcionamiento resulta silencioso si lo activas en el modo ECO. La nevera no pasará de los 34 dB, algo necesario si quieres descansar en tus escapadas al campo o a la playa.

El precio de la nevera de Lidl es de 59,99 euros. Puedes adquirirla en la tienda online de la cadena de supermercados alemana.

No es la única novedad de Lidl que ha llamado la atención de los consumidores en las últimas semanas. Su máquina para hacer helados en casa o las sombrillas para colocar en la terraza son también buenos complementos para el verano.