Irán lanza un aviso directo a Trump: "No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza"

Un gran anuncio publicitario clama por el control del estrecho de Ormuz por parte de irán, en la plaza Vanak de Teherán, el 12 de abril de 2026.

La tensión entre Irán y Estados Unidos vuelve a subir justo cuando parecía abrirse una nueva vía diplomática. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha lanzado un mensaje contundente en plena madrugada: su país no está dispuesto a sentarse a negociar si lo hace bajo presión.

"No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ha advertido el dirigente, que lidera la delegación iraní en los contactos con Washington. Sus palabras no llegan en un vacío, sino en un contexto marcado por acusaciones cruzadas, desconfianza y un alto el fuego cada vez más frágil.

Acusaciones directas a Trump

Qalibaf no se ha limitado a fijar una postura general. Ha señalado directamente a Donald Trump, al que acusa de intentar utilizar la presión militar y económica para condicionar las conversaciones.

"Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición", escribió en un mensaje en redes sociales. Una frase que resume bien el punto de ruptura en el que se encuentran ambas partes.

Desde Teherán denuncian que el cerco naval estadounidense a sus puertos y las acciones recientes en la región contradicen cualquier voluntad real de diálogo. Para Irán, negociar en estas condiciones sería aceptar una posición de debilidad.

La tregua, en el aire

El mensaje iraní llega cuando el alto el fuego vigente entra en su fase más delicada. La tregua de dos semanas, que debía servir como base para retomar las conversaciones, está a punto de expirar sin que haya avances claros.

Además, Irán insiste en que durante este periodo ha habido violaciones por parte de Estados Unidos, lo que complica aún más cualquier intento de reactivar la vía diplomática. En paralelo, Qalibaf ha dejado caer que su país no solo no descarta una escalada, sino que se ha estado preparando para ella.

Teherán, asegura, ha aprovechado este tiempo para "mostrar nuevas cartas en el campo de batalla".

Negociaciones en duda

La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones en Islamabad, Islamabad, sigue envuelta en incertidumbre. Mientras desde Washington se apuntaba a un inminente desplazamiento del vicepresidente JD Vance, diversas fuentes han matizado que el viaje no se producirá hasta última hora.

Desde el lado iraní, el escepticismo es aún mayor. El portavoz de Exteriores ha enfriado las expectativas al asegurar que no hay planes confirmados para asistir a la reunión en la fecha inicialmente prevista.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha ido incluso más allá al advertir que Estados Unidos busca la rendición de su país, una idea que refuerza el endurecimiento del discurso oficial.

Un mensaje claro: no habrá cesión

Las declaraciones de Teherán dejan poco margen para la interpretación. Irán quiere negociar, pero no a cualquier precio. Y, sobre todo, no bajo lo que considera una estrategia de presión constante por parte de Washington.

En este escenario, el riesgo es evidente. Sin avances diplomáticos y con la tregua a punto de agotarse, la posibilidad de un nuevo repunte del conflicto vuelve a ganar fuerza.

Con ambas partes enrocadas en sus posiciones y las negociaciones pendiendo de un hilo, la situación vuelve al punto de partida: tensión, desconfianza y advertencias cruzadas.

Y una incógnita que empieza a repetirse en cada nuevo intento de diálogo:

¿hay realmente margen para un acuerdo… o solo tiempo antes de una nueva escalada?