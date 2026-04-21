Sanidad descarta la eficacia de la homeopatía y alerta de sus riesgos para la salud

El Ministerio de Sanidad ha concluido de forma contundente que la homeopatía carece de base científica para tratar cualquier enfermedad. Así lo recoge un informe elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que tras analizar decenas de estudios internacionales determina que estos productos no superan el efecto placebo.

El documento, titulado "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", revisa 64 estudios científicos publicados desde 2009. Según sus conclusiones, la mayoría de los trabajos que sugieren algún beneficio presentan deficiencias metodológicas, como muestras reducidas o sesgos en el diseño. Además, cuando los ensayos aumentan su rigor, los supuestos efectos positivos desaparecen.

Desde el punto de vista científico, Sanidad subraya que los principios de la homeopatía son incompatibles con la farmacología moderna. Las diluciones empleadas —como la habitual 12 CH— implican que no quede ni una molécula del principio activo en el preparado. El informe ilustra esta desproporción señalando que una dilución de 6 CH equivaldría a disolver un sobre de azúcar en todo el mar Mediterráneo.

En cuanto a la situación en España, el ministerio apunta a que actualmente no existe ningún producto homeopático autorizado con indicación terapéutica. Los que permanecen registrados lo hacen mediante un procedimiento simplificado que no exige demostrar eficacia y, por ley, no pueden incluir indicaciones médicas en su etiquetado.

El informe también sitúa a España en línea con otros países que han adoptado medidas restrictivas frente a estos productos. Francia ha eliminado su financiación pública, mientras que Reino Unido y Australia han recomendado no utilizarlos en enfermedades graves.

Pese a la percepción de inocuidad asociada a lo "natural", la AEMPS advierte de riesgos reales para la salud. Entre los que destacan efectos adversos, incluidas intoxicaciones y esencialmente el abandono o retraso de tratamientos médicos eficaces, que es el objetivo de cualquier vía sanitaria. Según Sanidad, sustituir terapias basadas en evidencia por homeopatía puede comprometer seriamente la salud de los pacientes y perjudicarles a lo largo de su vida.

Además, con este informe el ministerio reafirma su compromiso con una medicina basada en la evidencia científica y con la protección de la salud pública, insistiendo en la necesidad de ofrecer información rigurosa para que los ciudadanos tomen decisiones informadas.