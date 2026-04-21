Boris Izaguirre es honesto a la hora de valorar el cántico racista de Carlos Baute

El periodista y colaborador de televisión Boris Izaguirre ha hablado en los micrófonos de Europa Press sobre los cánticos racistas de este domingo durante el acto de María Corina Machado, la última ganadora del Nobel de la Paz, en la madrileña Puerta del Sol. Durante el evento, que también contó con figuras del país caribeño como el cantante Carlos Baute, que animó al grito "fuera la mona" promovido contra Delcy Rodríguez.

Izaguirre, preguntando por este evento y esa proclama de Baute, ha asegurado que "es complicado" y ha contado que evitó ir al acto porque "era una cosa muy multitudinaria, donde era muy posible que con la emoción que significa María Corina para los venezolanos de repente se te escapara algo que no necesariamente fuera una buena idea".

Además, ha confirmado que él no entiende ese cántico de Baute: "No, creo que es un grito que se puede evitar. No lo hablé con Carlos allí el domingo, que estuvimos con María Corina, pero creo que él y María Corina sí lo hablaron y tengo la sensación de que Carlos ha publicado un vídeo intentando explicarse".

Ahí le han dicho que en el vídeo Baute ha contado que se dejó llevar por la emoción y por la adrenalina del momento y pidió perdón. "Es justo lo que te estoy diciendo, yo creo que era mejor evitar esa adrenalina, en cualquier caso teníamos la suerte de estar convocados al día siguiente para también felicitar a María Corina", ha asegurado.

Finalmente, sobre si ese cántico es un retroceso al grito de auxilia de la libertad, ha afirmado que espera que no sea así: "Espero que no retroceda. Hemos avanzado muchísimo desde la captura de Maduro y con el hecho de que esté sometido a un proceso judicial como delincuente y narcoterrorista, eso para Venezuela ha sido la posibilidad de conseguir abrir un camino que es muy importante".

"Entonces no podemos, de ninguna manera entorpecer ese camino, pero así a lo mejor se puede entender un poco esa adrenalina del momento y esa emoción de decir que aunque no fue apropiado, él ha dado su respuesta. Como amigo, me gustaría también un poco que se dé carpetazo a esta situación", ha concluido.