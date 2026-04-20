Coge el Tim-ón: Apple hace oficial el nombramiento de John Ternus como nuevo CEO de la compañía

Fin de ciclo en Apple. La compañía estadounidense ha hecho oficial este lunes el que era uno de los momentos más rumoreados de los últimos años: el relevo de Tim Cook como CEO de la marca. Y sí, las filtraciones estaban en lo cierto. John Ternus será a partir del próximo 1 de septiembre nuevo CEO del gigante tecnológico.

En un comunicado hecho público por la compañía de Cupertino, han asegurado que la transición se ha aprobado por unanimidad por parte del Consejo de Administración y forma parte de un proceso de planificación de la sucesión a largo plazo.

No parece casualidad. Aunque Tim Cook cumplió 65 años el pasado mes de noviembre, mucho se había rumoreado con su posible jubilación de Apple. En plena celebración por el 50 aniversario de la compañía, aseguró que estaba encantado de seguir al frente de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo.

Pero Tim Cook parece que lo tenía todo pensado. Será el próximo 1 de septiembre cuando deje espacio a John Ternus, uno de sus hombres de confianza y actual vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware.

"El mayor privilegio de mi vida"

Apple ha confirmado que Tim Cook seguirá desempeñando su cargo de CEO durante el verano. Unos meses de transición en los que trabajará codo con codo con John Ternus hasta que le ceda el testigo el próximo 1 de septiembre.

Pese a ello, Cook seguirá como presidente ejecutivo de la marca, apoyando en algunos aspectos de la empresa y también manteniendo relaciones con responsables políticos de todo el mundo.

Poco tienen que ver las palabras del histórico CEO de Apple con las de la carta dirigida por el 50 aniversario de la marca a sus fans. "Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una compañía tan extraordinaria", ha asegurado Cook.

"Amo Apple con todo mi ser y estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y con una gran vocación de servicio, que se han dedicado inquebrantablemente a enriquecer la vida de nuestros clientes y a crear los mejores productos y servicios del mundo", ha explicado.

En el comunicado, Tim Cook también ha querido destacar la figura de John Ternus, al que considera que "tiene a mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor".

"Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro. Tengo plena confianza en sus capacidades y en su carácter, y espero trabajar estrechamente con él en esta transición y en mi nuevo cargo como presidente ejecutivo", ha justificado.

"Llevar adelante la misión de Apple"

Después de Steve Jobs y Tim Cook, ahora John Ternus es el siguiente elegido para liderar Apple. En el comunicado, ha confesado que está "profundamente agradecido por esta oportunidad de llevar adelante la misión de Apple".

"Tras haber dedicado casi toda mi carrera a Apple, he tenido la suerte de trabajar con Steve Jobs y de tener a Tim Cook como mentor", ha destacado, antes de resaltar que "ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros".

"Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años y me alegra saber que las personas más talentosas del mundo están aquí en Apple, decididas a formar parte de algo más grande que cualquiera de nosotros. Me siento honrado de asumir este cargo y prometo liderar con los valores y la visión que han definido este lugar tan especial durante medio siglo", ha indicado en el comunicado.

¿Quién es John Ternus?

Por si no conocías a John Ternus, Tim Cook ha sabido escoger muy bien a su sucesor, ya que ha pasado por algunos de los departamentos más importantes de la marca en las últimas décadas. Se graduó en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania en el año 1997, cuatro años de llegar a la compañía.

Llegó al equipo de diseño de productos de Apple en el año 2001. En 2013, fue elegido vicepresidente de Ingeniería de Hardware. Hace cinco años, en 2021, entró a formar parte del equipo ejecutivo, como vicepresidente senior de Ingeniería de Hardware del gigante tecnológico.

Durante sus más de dos décadas en la compañía de Cupertino, Ternus ha supervisado el trabajo de ingeniería de hardware en una buena cantidad de productos de lo más innovadores. Fue pieza clave en el lanzamiento de productos como el iPad, los AirPods y nuevas generaciones de iPhone, Mac o Apple Watch.

Entre sus méritos, que Apple no ha dudado en destacar en el comunicado, se encuentra su liderazgo en la estrategia de la compañía en áreas como la fiabilidad y la durabilidad, con nuevas técnicas. Impulsó la innovación en materiales que han reducido la huella de carbono y la creación de un nuevo compuesto de aluminio reciclado.

Cambio histórico en Apple. Tim Cook deja espacio para John Ternus, alguien que conoce bien la casa, y 19 días después de que la marca cumpliese su 50 aniversario. Pero el reto que tiene por delante sigue siendo igual de prometedor, en un momento en el que Apple ha vuelto a liderar el mercado, con cifras récord.