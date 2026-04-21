El Gobierno llevará al Congreso la reducción del ratio de alumnos por aula y el horario lectivo de los profesores

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto de ley para mejorar la calidad del sistema educativo cuyos principales objetivos son reducir la ratio de alumnos por clase y bajar el horario lectivo de los profesores.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra de Educación, Milagros Tolón, ha asegurado que esta norma busca mejorar las condiciones de los docentes y a revertir "los recortes" del gobierno de Rajoy durante la crisis económica. "Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, ha dicho.

El anteproyecto señala que será obligatorio en todo el país reducir de 25 a 22 el número máximo de alumnos en las clases de primaria y de 30 a 25 en las de secundaria. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente. Además, cuando haya una persona con necesidades especiales, ese alumno computará por dos.

Por otro lado, el anteproyecto de ley reducirá la carga docente y el horario lectivo de los profesores, de tal modo que para los maestros de Infantil, Primaria y Educación Especial el límite se fijará en 23 horas semanas y en el caso de los de secundaria y bachillerato en 18. Este nuevo horario también quedaría fijado desde el próximo curso y los periodos lectivos impartidos que tengan una duración inferior a 60 minutos también tendrán la consideración de hora lectiva. "Esto permite dar más tiempo al profesorado para preparar sus clases y desarrollar su trabajo de una manera más digna", ha dicho la ministra.

Tolón ha asegurado que todas estas medidas se irán implantando "de forma progresiva" para que estén en marcha en el curso 2031 / 2032. Siempre y cuando consiga el aval del Congreso de los Diputados. Al respecto, Tolón ha asegurado que confía que las Cortes Generales estén "a la altura". "Nuestros docentes son la columna vertebral que sostienen el presente y el futuro del país", ha finalizado.

¿Qué pasa con la educación preescolar?

Sobre los ratios de alumnos en las aulas de 0 a 3 años, el Ministerio se ha comprometido a modificar las actuales del primer ciclo de Educación Infantil y se pone de plazo hasta el verano, aunque recuerda que es competencia de las comunidades autónomas poder modificar las ratios en esta etapa educativa.

La normativa vigente establece en aulas con menores de 1 año, un máximo de 8 niños; de 1 a 2 años, entre 10 y 14 niños; y de 2 a 3 años, entre 16 y 20 niñas o niños por unidad. Sin embargo, las educadoras de este ciclo educativo, cuya escolarización no es obligatoria, denuncian aulas con catorce niños y niñas de 1 a 2 años o de hasta 20 de 2 a 3 años por profesional.