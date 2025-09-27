La Casa Blanca difunde una imagen del saludo entre Felipe VI y Donald Trump cuatro días después de su encuentro

La Casa Blanca ha distribuido la imagen de la recepción del presidente de los Estados Unidos Donald Trump al rey Felipe VI el pasado 23 de septiembre en el hotel Lotte con motivo de la Asamblea General de la ONU

Este sábado, la Casa Blanca ha difundido una fotografía en la que se muestra el saludo entre el rey Felipe VI de España y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la recepción que el mandatario norteamericano ofreció a los líderes internacionales en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

La imagen, tomada el pasado martes por la noche en un hotel neoyorquino, muestra a los tres representantes con tono sonriente. Además de los dos líderes, en la fotografía aparece también la esposa de Trump, Melania, quien acompañaba al presidente en el evento. Trump, como es habitual en su estilo, sale con el pulgar levantado.

Felipe VI asistió a la recepción como cabeza de la delegación española, un acto que tuvo lugar tras su intervención en la Asamblea General de la ONU. En su discurso, el monarca defendió que a España le cuesta entender algunas de las acciones del gobierno israelí en Gaza, haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no cierre los ojos ante lo que tildó de "masacre".

