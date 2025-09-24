Felipe VI, sobre Gaza, ante la ONU: "No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación"

El rey Felipe VI ha intervenido este miércoles en la Asamblea de la ONU, donde ha centrado su discurso en algunos de los conflictos internacionales que afronta el mundo, como la guerra en Ucrania o el conflicto que azota Gaza.

En el asunto de Palestina, si bien ha defendido que "no podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación" y ha abogado por detener esta "masacre", también es cierto que ha reconocido el "derecho a Israel a defenderse". "Nos cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza. Exigimos que detengan ya esta masacre", ha señalado el mismo, quien ha sido el encargado de inaugurar esta segunda jornada de la Asamblea General.

"No podemos guardar silencio ni mirar para otro lado ante la devastación (...) Por eso clamamos, imploramos, exigimos: detengan ya esta masacre. No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo, que tanto ha sufrido a lo largo de la historia", ha agregado el monarca ante los mandatarios presentes, entre ellos el líder del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

En su discurso, el soberano también ha querido pedir la entrada de ayuda humanitaria, un alto el fuego con garantías y la liberación de los rehenes secuestrados por Hamás. "Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún tiene Hamás con tanta crueldad", ha pedido, al mismo tiempo que ha instado a la comunidad internacional a "asumir su responsabilidad para hacer cuanto antes una solución viable que contemple la existencia de los dos estados".

Respecto a las acusaciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre antisemitismo tras la decisión del Ejecutivo de realizar un embargo de armas a Israel, Felipe VI ha sido claro. "España es un pueblo profundamente orgulloso de sus raíces sefardíes", ha dicho el monarca, que le ha recordado los lazos que ambos países han mantenido durante las últimas décadas.

"Cuando hablamos al pueblo de Israel, estamos hablando a un pueblo de hermanos", ha asegurado el monarca, motivo por el cual, "en 2015 y con amplio consenso, se concedió la nacionalidad española a los descendientes de los judíos sefardíes originarios de España". De hecho, tal y como recogen los datos del Gobierno, al menos 72.000 personas recibieron la nacionalidad mediante esta vía.

Finalmente, el rey ha querido subrayar que un "número creciente" de estados miembro de la ONU han reconocido a Palestina, lo que "debe ayudar a conseguir una paz regional justa y definitiva, basada en la aplicación de las resoluciones de Naciones Unidas y también en el reconocimiento universal del Estado de Israel".