La gran mayoría de los países abandonan la sala a modo de protesta cuando Netanyahu iba a empezar su discurso en la ONU 

Benjamin Netanyahu se queda prácticamente solo en la ONU. El líder israelí ha tenido que dar su discurso en la Asamblea General de la organización entre abucheos y sin apenas oyentes tras la marcha de una decena de delegados de diversos países que han salido de la sala a modo de protesta. Por ahora, no se sabe si la marcha de todos ellos se ha realizado de forma organizada previamente, aunque sí que cerca de un centenar se han sumado a esta iniciativa, en una muestra de rechazo a las políticas y ofensivas militares que está perpetrando el israelí.

Uno de los países que se ha sumado a la protesta ha sido España, que estuvo ausente durante todo el discurso del primer ministro israelí (el primero de la jornada del viernes). Según han confirmado fuentes oficiales españolas a la agencia EFE, el país directamente "no asistió" al discurso, por lo que se entiende que tampoco estuvo entre los grupos que se levantaron y abandonaron la sala.

A pesar de la ausencia de gran parte de la sala, el líder israelí se ha salido con la suya y ha podido dar su discurso en plena Asamblea de la ONU, algo que el presidente palestino, Muhammud Abbas, no ha podido hacer debido al veto impuesto de EEUU a que este viajara al país. Cabe destacar que el israelí había ordenado que su discurso fuese retransmitido en directo a través de altavoces repartidos por la Franja de Gaza, tal y como informaron varios medios locales que citaban fuentes del ejército, en un intento más de humillar al pueblo palestino, así como de amplificar su propaganda bélica.

De hecho, durante su discurso en la ONU, el israelí, gran amigo de Trump, ha afirmado que sus palabras se estaban retransmitiendo en los móviles de los gazatíes para que, según él, lo escuchen los líderes de Hamás y los que mantienen cautivos a los rehenes. Mientras Netanyahu celebra su discurso en la ONU, los manifestantes se concentran en el centro de Nueva York, en forma de protesta por la presencia del israelí (del que, por cierto, pesa una orden de arresto internacional) en la ciudad estadounidense y a la cada vez más estrecha relación entre EEUU y Israel. Muestra de ello se ha podido comprobar cuando, durante su discurso, la delegación estadounidense le ha empezado a aplaudir cuando el israelí ha mencionado a Trump y a los intentos de asesinato en su contra.