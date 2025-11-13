La comentada juventud eterna de la diseñadora Vera Wang: sus secretos para parecer 20 años más joven a los 76

La diseñadora Vera Wang no solo es mundialmente conocida por sus diseños, tanto de calle como por sus celebradas colecciones nupciales, sino que de vez en cuando la creadora es noticia por su eterna juventud.

A sus 76 años, la diseñadora estadounidense parece empeñada en desafiar el paso del tiempo y sus apariciones despiertan una enorme curiosidad por saber cómo lo hace. Fue lo que sucedió hace unos días, después de que Wang asistiera a los premios de moda estadounidense, los CFDA.

La diseñadora llegó a la gala con una falda blanca de corte recto y un crop top negro con mangas abullonadas que combinó con unas gafas de sol. El look no pasó desapercibido y muchos volvieron a preguntarse cuál era el secreto de su longevidad.

La diseñadora Vera Wang, en los premios de la moda estadounidense WWD via Getty Images

A lo largo de los años, Wang ha compartido abiertamente su estilo de vida, caracterizado por la simplicidad de sus rutinas. Ella misma ha recordado que nunca ha pensando en esforzarse demasiado para preservar su juventud "de una manera obsesiva".

Algunas de sus claves básicas para la longevidad son evitar el sol y dormir ocho horas de manera religiosa. "No me encuentro bien si no duermo ocho", reveló al portal Page Six Style. La diseñadora también ha asegurado que no es madrugadora ya que suele trabajar hasta tarde porque es cuando se siente más creativa.

Otro aspecto de su rutina que quizás más sorprende es el trabajo. "Creo que te mantiene joven y estimulada", aseguró Wang en una entrevista. "He trabajado muchas horas, he criado a dos hijas. Creo que mantenerme ocupada es el mejor antídoto para tener una buena salud", explicó.

Constancia y simplicidad

Mantener las cosas simples es una de las claves de Wang para ser constante. Por ejemplo, la diseñadora ha comentado a lo largo de los años que no le gusta pensar qué va a comer cada día, por lo que suele comer lo mismo la mayor parte de los días. Entre esos platos recurrentes están el sashimi con arroz y verduras, pollo con brócoli al vapor o arroz, ensalada de alcachofas o pescado.

Lo mismo pasa con su rutina de belleza. "No hago 18 pasos", comentó en 2023 Wang a Page Six. La diseñadora asegura que utiliza jabón, un limpiador, alguna hidratante y le encanta un buen baño relajante. "Mi noche solo empieza después de darme un buen baño caliente. Enciendo algunas velas, pongo las noticias e intento ponerme al día con lo que ha pasado. Es el único momento en el que puedo respirar. Es un momento del día muy importante para mi", reveló al programa Today.

Además, Wang ha explicado que le gusta hacer ejercicio por su salud mental, pero sin seguir rutinas demasiado intensas. Una de sus actividades favoritas es salir en bicicleta, tal y como se puede comprobar en sus redes sociales.