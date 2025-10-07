Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La foto con la que Jennifer Lopez y Ben Affleck dan la campanada: qué hacían juntos
La expareja firmó el divorcio hace unos meses.

Elena Santos
Jennifer Lopez y Ben Affleck, el 6 de octubre de 2025.GTRES

Diferencias irreconciliables alegaron Jennifer Lopez y Ben Affleck para firmar el divorcio, que firmaron oficialmente a principios de este año. A pesar de ese punto y final sobre el papel, la expareja ha mostrado que queda cordialidad, o al menos delante de los flashes.

Los ex Bennifer en la noche de este lunes al posar juntos en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman, proyecto en el que ella es actriz y él productor.

Delante de las cámaras fueron todo sonrisas, complicidad y gestos de cercanía. Algo que se encargaron de reforzar cuando llegó el momento de los agradecimientos en el estreno del film.

"Gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias, Ben, esta película no se habría hecho sin Ben y sin Artist Equity", resaltó la del Bronx haciendo referencia también a la productora de Matt Damon, gran amigo de Affleck.

  Jennifer Lopez y Ben Affleck, el 6 de octubre de 2025.GTRES

Horas antes, durante una entrevista en televisión, como recoge People, Lopez hizo una breve referencia al divorcio y señaló: "Las cosas pasan, hay que seguir adelante".

Aunque éste sí es el primer acto conjunto, no es la primera vez desde su ruptura en la que se les ve juntos en público. Hace un año acudieron al Beverly Hills Hotel a tomar un brunch junto a sus hijos

  Jennifer Lopez y Ben Affleck, el 6 de octubre de 2025.GTRES
  Jennifer Lopez y Ben Affleck, el 6 de octubre de 2025.York, USA - 06 Oct 2025GTRES

La pareja copó todos los titulares al retomar su relación en abril de 2021 tras 17 años separados. Iban a haberse casado en 2003, pero la boda fue pospuesta "debido a la excesiva atención mediática". y un año después rompieron sin haber llegado a pasar por el altar. 

Durante su segunda oportunidad sí llegaron a darse el 'sí, quiero' en Las Vegas en julio de 2022 y de manera íntima. "El amor es bello. El amor es bueno. Y resulta que el amor es paciente. 20 años paciente. Exactamente lo que queríamos", escribió ella en redes sociales entonces.

Un mes después celebraron una espectacular reboda con invitados en una mansión del actor en Georgia.

