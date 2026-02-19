Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El exprincipe Andrés, en libertad tras pasar 11 horas detenido: su impactante primera imagen al salir de comisaria
El exprincipe Andrés, en libertad tras pasar 11 horas detenido: su impactante primera imagen al salir de comisaria

El hermano de Carlos III de Inglaterra está íntimamente ligado al delincuente sexual fallecido Jeffrey Epstein. Ha sido detenido por "sospecha de mala conducta en un cargo público" en el día de su 66º cumpleaños.

El expríncipe Andrés, tras salir de comisaría
El expríncipe Andrés, tras salir de comisaríaREUTERS

El expríncipe Andrés de Inglaterra ha sido puesto en libertad tras alrededor de 11 horas detenido. Este jueves, día de su 66º cumpleaños, el hermano del rey Carlos III ha sido arrestado bajo la acusación de "sospecha de mala conducta en un cargo público".

