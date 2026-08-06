La historia de nunca acabar: Brad Pitt le pide a Angelina Jolie todos sus registros financieros

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016 —cuyo acuerdo llegó ocho años después, en 2024— sigue coleando 10 años después. La mayoría de los hijos de la pareja han retirado el apellido del actor de su nombre, algo que apunta a la mala relación que tendría el actor de El club de la lucha con ellos.

Cabe recordar que la demanda de divorcio de Jolie alegaba aquellos comportamientos investigados por el FBI de "abuso y maltrato" a sus hijos durante un vuelo privado. Pero más allá de las especulaciones sobre la actual relación de Pitt con sus hijos y de, por supuesto, la relación totalmente rota entre ambos, los litigios legales y económicos no han dejado de sucederse.

Uno de los principales puntos de conflicto es la bodega ubicada en la Provenza francesa Château Miraval que adquirieron en 2008, cuando todavía eran pareja y que fue, tal y como hablaba de él la pareja, su "refugio" o "nido de amor", donde se casaron en 2014 tras una década de noviazgo y donde desarrollaron una bodega famosa a nivel mundial.

Jolie dejó claro en 2021 que no quería tener vinculación alguna con la bodega y vendió su parte de las acciones al Grupo Stoli en 2021 por 64 millones de dólares.

Una maniobra que lo que los abogados del intérprete interpretaron como un movimiento “malvado y vengativo” en el contexto de su divorcio, ya que el actor aseguró que estos contaban con información privilegiada antes de realizar la compra y que se ha saldado con que Pitt logre la declaración de los compradores.

La actriz señaló una "bajada en su actividad profesional"

La bodega se ha convertido en la astilla clavada para ambos actores y ha sido el motivo detrás del último movimiento de Brad Pitt. Ahora, el actor acusa a la intérprete de Maléfica de "ocultar información sobre sus ingresos tras su separación en 2016", tal y como señala USA Today.

Los abogados de Pitt exigen ahora los contratos y comprobantes de ingresos correspondientes al periodo comprendido entre 2017 y 2021, ya que la actriz alegó entonces una bajada de su actividad profesional por falta de independencia económica frente al actor. Cabe recordar que en ese periodo Jolie estrenó Maléfica: Dueña del mal, Eternals y Aquellos que desean mi muerte.

Por su parte, Jolie ha asegurado que lo único que buscaba era la "independencia de su marido" de su marido a nivel económico y que, en ningún momento ha señalado que tuviera dificultades económicas. Sin embargo, solo ha entregado la documentación correspondiente a los ejercicios 2020 y 2021, algo que, para los abogados de Pitt, supone un incumplimiento de lo solicitado.

El caso, que sigue rondando después de más de cinco años de litigios y reclamaciones de correos electrónicos personales, informes de venta y registros financieros, llegará a juicio en agosto de 2017. Hasta entonces, las acusaciones cruzadas entre Jolie y Pitt seguirán a la orden del día.