Detenido el hombre que mató a su expareja a puñaladas en un centro comercial de Murcia

La Guardia Civil ha detenido en la madrugada de este jueves en la localidad murciana de Puerto Lumbreras al hombre que presuntamente mató a cuchilladas a su expareja, una mujer de 44 años, en un centro comercial de Murcia, han informado fuentes policiales.

El hombre era buscado desde la tarde de este miércoles, cuando presuntamente asesinó a su expareja, y la magistrada de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia, en funciones de guardia, había ordenado su búsqueda y detención.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) se le acusa de los delitos de "homicidio y quebrantamiento de condena", ya que había sido sentenciado por malos tratos y sobre él pesaba una orden de alejamiento que le prohibía aproximarse a menos de 500 metros de la mujer.

La hija menor será tutelada por la Región de Murcia

La magistrada, además, ha atribuido "provisionalmente la tutela de la hija menor" de la pareja "a la institución pública competente" del Gobierno de la Región de Murcia para que se apliquen "las medidas de protección que procedan".

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, encabezará este jueves un minuto de silencio convocado en señal de repulsa por el crimen, un acto que también se ha convocado en otros municipios, como Cartagena.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.