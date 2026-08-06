"Te guste o no": el presidente de Melilla también fuerza la recogida de cable del PP con el reparto de menores 

El Partido Popular continúa acusando el problema de haberse opuesto frontalmente al reparto de menores migrantes no acompañados desde el inicio de la reciente crisis en la frontera entre Ceuta y Marruecos, para luego acabar reculando a las 48 horas abriéndose a la única realidad que no supone un incumplimiento de la ley por parte de los ejecutivos autonómicos en los que gobierna, la de aceptar la acogida destinada a liberar los servicios saturados en la ciudad autónoma ceutí. La misma que gobierna el popular Juan Jesús Vivas.

Este último dejó claro ayer que, a pesar de que comprende el rechazo manifestado por varias comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León —en todas ellas se han suscrito acuerdos de gobernabilidad con la ultraderecha de Vox—, el PP debe propiciar la acogida. Eludiendo la crítica directa a sus compañeros de partido, Vivas reclamó "socorro, auxilio, ayuda y solidaridad" al resto del Estado —cuya mayoría de comunidades gobierna su mismo partido—. Lo hizo hablando del "sentido de Estado" y de la "lealtad institucional".

Y esa idea —la de cumplir con la norma— comenzó a ser introducida, ayer miércoles, en el argumentario de Génova 13. Mientras el secretario general Miguel Tellado aún respondía a qué harían las autonomías bajo sus gobiernos diciendo que "que por donde han entrado, vuelvan a salir", la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, reconocía poco después que "las comunidades del PP siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes".

El presidente de Melilla: "Yo comprendo a mis compañeros, pero..."

La pasada noche, otra voz del propio Partido Popular se ha sumado a la de Vivas. Su homólogo en la otra ciudad autónoma, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha pronunciado en términos muy similares en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena SER. Se ha mostrado comprensivo con otros mandatarios populares, para concluir que a pesar de ese malestar necesitan esa acogida.

"Entiendo a mis compañeros, pero ahora mismo hay que hacer un gesto de solidaridad y hay un real decreto que hay que cumplir, te guste o no te guste. Pero vamos a poner pie en pared y vamos a empezar a arreglar esto desde el origen porque no nos podemos traer a todos los menores de Marruecos, esto sería un disparate colosal", ha señalado Imbroda.

"Hay que hacer un gesto de solidaridad y hay un real decreto que hay que cumplir" Juan José Imbroda (PP), presidente de Melilla

Sobre la situación de saturación de menores en los servicios melillenses, Imbroda ha reconocido que antes contaban con entre 165 y 168 personas, para una capacidad real de 83 plazas, y ahora son ya 344 los menores que atienden. Pero reclama ocuparse primero de Ceuta: "Hay que echar una mano a Ceuta que es la que está ahora mismo saturadísima, el drama no está aquí, está en Ceuta".

Y, en esa línea, el presidente de Melilla defiende el cumplimiento del reparto: "Cumplimos el real decreto, lo comunicamos a la delegación del Gobierno y tienen quince días para mover a los niños, pero no tenemos prisa porque sabemos las otras urgencias que hay y podemos esperar".

Esta postura en el Partido Popular supone una colisión frontal con su renovado socio de gobierno en varias regiones. Los de Santiago Abascal lograron introducir en múltiples acuerdos la premisa de que no se acogerían más menores migrantes, a pesar de las implicaciones legales que suscitaría llevarlo a cabo esa negativa. En Vox han dejado claro que no van a permitir que se produzcan esas acogidas, una cuestión que ha hecho resucitar el fantasma de verano de 2024, cuando la cúpula de Bambú dio orden de romper todas las coaliciones que integraban con el PP por acabar aceptando el reparto de menores.