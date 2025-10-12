La princesa Leonor apuesta por el uniforme que todo el mundo esperaba para un 12 de octubre que sí tiene una novedad para ella

La princesa Leonor debutó en los actos del 12 de octubre en 2014. En aquel momento estaba a punto de cumplir 9 años y acudió como heredera al trono en la primera Fiesta Nacional de Felipe VI como rey de España. Desde entonces no se perdió la celebración, acudiendo solo al desfile militar, hasta 2020. Posteriormente hubo un paréntesis de dos años debido a que estaba estudiando en el UWC Atlantic College de Gales, regresando en 2023. Ese fue el año en el que todo cambió para ella.

El 12 de octubre de 2023 se ausentó la infanta Sofía, al igual que en 2024 y por el mismo motivo que su hermana. Pero además de eso, Leonor se enfundó por primera vez un uniforme militar, el de gala como cadete del Ejército de Tierra. La princesa de Asturias, que había jurado bandera tan solo cinco días antes, pensó que era lo más adecuado y apostó por el uniforme militar al haber comenzado su formación castrense.

Ese mismo 12 de octubre se estrenó en la recepción en el Palacio Real que tiene lugar tras el desfile militar. Y sorprendió al no haberse cambiado y colocarse un traje de civil, algo que sí hace siempre su padre, que acude al desfile con el uniforme de gala de los distintos ejércitos, eligiendo uno cada año y alternando. Sin embargo, Leonor no se cambió y participó en el besamanos con su uniforme.

Al año siguiente hizo lo mismo, pero con el traje de la Armada, debido a que en ese curso se encontraba recibiendo formación castrense en la Escuela Naval Militar de Marín. Ya en 2025 no sorprendió cuando optó por el uniforme de gala correspondiente a su etapa en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. El uniforme de Leonor es de alférez alumna de cuarto curso. Y por supuesto, llevó la Orden de Carlos III que le fue entregada por motivo de su mayoría de edad y su jura como princesa de Asturias.

Y así se presentó uniformada y orgullosa en la Plaza de Cánovas del Castillo de Madrid, donde se colocó la tribuna real para seguir el desfile militar del 12 de octubre. Llegó con los reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía, lo que supone que los cuatro acuden juntos de nuevo a la celebración de la Fiesta Nacional por primera vez desde 2020.

Leonor y Sofía, juntas por primera vez en la recepción

Aunque la verdadera novedad es que la infanta Sofía no se limita a presenciar el desfile y después regresa a La Zarzuela, como ocurría hasta 2022, cuando asistió por última vez a este acto castrense, sino que se une a sus padres y a su hermana a la recepción en el Palacio Real que se ofrece a autoridades y personalidades varias.

De este modo, es la primera vez que Sofía se encuentra en el besamanos del 12 de octubre, y por tanto Leonor va a tener con ella a su hermana. Su presencia era esperable y deseable porque cuando los reyes aceptaron que su hija menor estudiara en una universidad en el extranjero, se le puso como condición que debía elegir una que estuviera relativamente cerca para estar disponible cuando el rey decidiera que la infanta Sofía debía acudir a determinados actos. La Fiesta Nacional es uno de ellos. Además en 2025 cayó en domingo, por lo que no había excusa. Y así, la familia ha estado al completo otra vez.