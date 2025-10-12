La infanta Sofía cumple el acuerdo que alcanzó con los reyes Felipe y Letizia para poder estudiar fuera de España

La princesa Leonor y la infanta Sofía llevaron vidas similares hasta su mayoría de edad. A partir de ahí sus caminos se separaron, algo lógico teniendo en cuenta que una es la princesa de Asturias, heredera al trono, y la otra, una infanta de España. Ambas cursaron el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic de Gales, pero una vez terminó esa etapa, una pudo elegir, pero la otra no. La heredera recibió formación militar, mientras que su hermana rechazó pasar por el Ejército y expresó su deseo de ir a la universidad en el extranjero.

Felipe VI no se tomó demasiado bien que su hija menor no deseara recibir formación castrense, pero lo entendió. Como informó El País, después, cuando Sofía manifestó su intención de realizar estudios en Artes Liberales y hacerlo fuera de España, sus padres tuvieron una conversación con ella.

La infanta Sofía en la primera edición del Premio Infanta Sofía de Fotografía de Patrimonio Nacional. Sergio R Moreno

Le hicieron entender que era más adecuado que recibiera una formación académica acorde con su posición como infanta de España y con la vida de servicio a la corona que le espera. Terminó aceptando y optó por Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales pero con una condición: tenía que ser fuera de España.

Entonces los reyes Felipe y Letizia dijeron que sí, que no se opondrían, pero ellos también tenían un requisito indispensable. Se podía olvidar de estudiar en Estados Unidos, como Elisabeth de Bélgica, o en Australia, como Ingrid Alexandra de Noruega, si es que le había pasado por la cabeza. Podía elegir una universidad fuera de las fronteras nacionales, pero tenía que quedarse más o menos cerca.

Sofía lleva más de dos semanas instalada en Lisboa, ciudad en la que completará el primer curso del grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. GTRES

Si bien los reyes entienden que en los próximos años lo más importante para la infanta Sofía es su formación académica, sí cuentan con ella para actos relevantes. De este modo, su universidad debía estar lo bastante cerca para que pudiera asistir a ellos cuando la corona, o mejor dicho su padre, le reclamara. Ella aceptó y después de postular fue aceptada en el Forward College, una universidad nacida en 2021 que tiene como particularidad que el primer año se estudia en Lisboa, el segundo en París y el tercero en Berlín. Las tres capitales europeas están a un vuelo corto de distancia, así que contentos los padres y contenta la hija.

Regreso a la Fiesta Nacional y debut en la recepción

Sin embargo, los pactos hay que cumplirnos. Puede ser fácil alcanzarlos, pero cuando llega el momento hay que demostrar que la palabra dada no queda en nada, y la infanta Sofía ha empezado a cumplir. Felipe VI quería que su hija volviera a casa en fechas señaladas y no ha tardado en hacerlo con motivo de la Fiesta Nacional. A esto ayuda que el 12 de octubre de 2025 cae en domingo, así que ni siquiera pierde clase. Aunque también se le espera en los Premios Princesa de Asturias y en el Concurso de Fotografía Infanta Sofía de Patrimonio Nacional.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la Fiesta Nacional el 12 de octubre de 2020. GTRES

Con la presencia de la infanta Sofía la familia real vuelve a estar completa, sin contar a la reina Sofía, por primera vez un 12 de octubre desde 2020. Ese año, marcado por la pandemia, fue la última vez en la que se pudo ver siguiendo el desfile militar en la tribuna real a los reyes y sus dos hijas. En 2021 y 2022 falló Leonor al estar en Gales y en 2023 y 2024 fue Sofía la que no estuvo por encontrarse en ese mismo lugar.

La gran novedad de 2023, además de la ausencia de la infanta Sofía, fue el debut de la princesa de Asturias en la recepción en el Palacio Real realizada tras el desfile, donde renunció a cambiarse y lució el uniforme del Ejército de Tierra. Un año después hizo lo mismo con el de la Armada, así que en 2025 le toca colocarse el del Ejército del Aire y del Espacio.

En 2025 la novedad es el regreso de la infanta Sofía y también su estreno en la recepción palaciega. En su caso no hay uniforme militar que valga, así que, como la reina Letizia, irá con el traje que considere y que sea adecuado para la ocasión. La infanta Sofía cumple sus promesas y también con el protocolo.