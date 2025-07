La princesa Leonor se estrena hablando en gallego al recoger la Medalla de Oro de Galicia

La princesa Leonor ha recibido este lunes la Medalla de Oro de Galicia de la mano del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Considerada la máxima distinción que concede el gobierno gallego, la princesa de Asturias ha recibido esta condecoración que agradece su "presencia" en Galicia durante sus meses de formación en la Escuela Naval de Marín (Pontevedra) que ha finalizado este día 14.

Asimismo, este reconocimiento destaca también "la huella y la relación que la Casa Real tiene con la comunidad” y busca transmitir, según ha recalcado Rueda, "el cariño sincero que la mayoría de los gallegos tiene tanto a la princesa Leonor como a la corona".

Tras la lectura del Real Decreto que recoge la imposición de esta medalla a la princesa Leonor, esta ha leído un discurso a medias entre español y gallego para agradecer el reconocimiento.

"Me gustaría ser capaz de transmitir lo que ha significado para mí Galicia en estos meses de formación como guardiamarina. Hace unos días que me he reencontrado con mis compañeros de promoción en el Juan Sebastián Elcano tras unas semanas a bordo de la fragata Blas de Lezo y hemos regresado juntos a tierras gallegas", ha comenzado diciendo.

Además, ha aprovechado su travesía por América a bordo de Elcano para recordar su estrecha vinculación con Galicia. "En esta tierra, que fue de migrantes, he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor. Al cruzar el canal de Panamá, en cuya construcción trabajaron muchos de ellos, o al llegar a Brasil o Uruguay he pensado en aquellos compatriotas de Galicia y de otras partes de España que en tiempos difíciles llegaron a muchas partes de América, en algunos a los españoles les llamaban gallegos, y aún se hace", ha recordado.

En otro guiño y gesto de agradecimiento, Leonor ha hablado parte de su discurso en gallego: "Hoxe, Galicia é terra de acollida, e podo dar fe diso, porque me sentín como un galeguista máis". Este gesto ha llamado especialmente la atención, ya que más allá de un saludo o un agradecimiento en otras ocasiones, no había hablado con fluidez el gallego.

Además, ha destacado el carácter de sus gentes, de los que ha dicho que "no hay mejor modo para describir" que con "generosos" y su comida, "sobre todo en los furanchos", los pequeños locales en viviendas en los que se sirve comida casera.

"Nos queda muy poco para separarnos, pero no voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre", ha señalado antes de agradecer de nuevo este reconocimiento y recalcar los valores aprendidos en la Escuela Naval de Marín.