Muchos se acuerdan de Almeida después de que aparezca Gaspar en la cabalgata de Reyes: "¿Qué te hemos hecho?"

El rey Gaspar al público durante la cabalgata de Reyes de Madrid.

La cabalgata de Reyes es uno de los acontecimientos más importantes de la Navidad en España, especialmente para los más pequeños. Televisión Española ha hecho un gran despliegue para el paseo de las carrozas en Madrid y ya han surgido numerosas quejas en cuanto ha aparecido el rey Gaspar.

En las redes sociales, especialmente X—antes conocida como Twitter— se han acordado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no por la música en directo, ni los fuegos artificiales o las comparsas y actuaciones de los artistas, sino por el rey Gaspar (e incluso Baltasar).

Muchos se han dado cuenta de que el rey Gaspar no es el mismo "guaperas" del pasado año que tanto furor causó en las redes sociales. "Almeida, no te lo perdonaré jamás, queremos al verdadero rey Gaspar", ha pronunciado la usuaria Belén.

Petición masiva a Almeida

Le han pedido a Almeida explicaciones sobre este cambio, uno que no es poco habitual, pero el rey Gaspar que pasó por Madrid en enero de 2025 fue tan popular que muchos esperaban su regreso.

"No se puede jugar así con la ilusión de los que estamos viendo la cabalgata. Nos han cambiado al rey Gaspar", ha expresado la usuaria Elena Saavedra en un tuit.

"Queridas y queridos, siento comunicaros que hoy no está el famoso Gaspar de Madrid, el Gobierno Madrileño ha dejado escapar el día del año que más monárquicos reunía...", ha publicado el usuario @ElChicoCometa, que ha hablado por muchos.

"Venga, ahora que salgan los reyes de verdad, por favor", ha expresado Yanira en X, quien se sumaba también a las peticiones sobre la vuelta del Baltasar del año pasado.

Quién es "el Gaspar guapo"

A quien se han referido los usuarios se ha tratado del vasco Beltrán Iraburu, quien da vida al rey Gaspar consecutivamente en el tradicional desfile de Madrid cada 5 de enero.

Muchos esperaban su regreso en la cabalgata, pero se han sentido decepcionados al no reconocerle en la carroza. Todo empezó en 2022, cuando muchos adultos hicieron viral al rey por su atractivo.

A pesar de su experiencia en los escenarios, detalló en una entrevista concedida a 7NN Noticias que siente pánico a la hora de pronunciar el discurso frente a millones de niños que viven con una gran ilusión la noche de los Reyes Magos: "Pasas un mal rato, envejeces dos años en tres décimas de segundo".