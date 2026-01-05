Nicolás Maduro se declara "no culpable" ante el juez de Nueva York y reclama su legitimidad: "Soy un hombre decente"

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, detenidos por agentes de EEUU a su llegada al país

Nicolás Maduro reclama su inocencia y su legitimidad. En la vista previa ante el juez Alvin K. Hellerstein en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, el hasta ahora presidente de Venezuela se ha declarado 'no culpable' de los cargos de narcoterrorismo y posesión de armas bajo los que le capturó EEUU el sábado.

Maduro ha alegado ser "un hombre decente", "no culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí" e insiste en que "sigo siendo el presidente de mi país", denunciado el "secuestro" sufrido el sábado.

En la vista celebrada este lunes, su mujer, Cilia Flores, también ha rechazado los cargos de narcoterrorismo que pesan sobre ella.

En las primeras horas del día, EEUU llevó a cabo un operativo militar relámpago con ataques sobre objetivos marcados y culminada con la captura del mandatario y su mujer, que posteriormente fueron enviados a territorio estadounidense, donde permanecen detenidos preventivamente..