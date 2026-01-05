Un catedrático de Estudios Americanos es firme al ir más allá en lo que querría Donald Trump de Venezuela

El catedrático en Estudios Americanos, José Antonio Gurpegui, ha analizado y ha ido más allá en todo el lío de la captura del ya expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de los EEUU bajo el mandato de su presidente, Donald Trump.

La captura de Maduro ha puesto el mundo patas arriba. El año 2026 comienza con un antes y un después para el pueblo venezolano pero muchos apuntan a Trump y sus verdaderas intenciones, como ha hecho el citado catedrático durante su intervención en el programa vespertino Malas Lenguas, ante la pregunta de su presentador, Jesús Cintora.

Para Gurpegui, "hay un pacto", pero no es algo que estén diciendo ahora a toro pasado. Ha recordado algo que le ha llamado mucho la atención y que "no estamos recordando con tantas cosas que pasan".

Se ha remontado a dos meses atrás, cuando el diario Miami Herald dijo "que se estaba negociando con Delcy Rodríguez para que Maduro saliera de Venezuela y ella se hiciera cargo del gobierno".

El chavismo y su papel

Según ha contado, cuando supo la noticia de que "Delcy estaba en Rusia" pensó que qué hábil era Trump, ya que "sin estar la vicepresidenta en casa se lleva al presidente en un país presidencialista".

"Después entendí que no le interesaba tanto descabezar al gobierno como descabezar a la oposición, porque si Corina sale cuando ellos se llevan a Maduro a la calle y salen todos sus seguidores, hubiera habido problemas gravísimos de enfrentamientos", ha advertido.

Para él, si las cosas siguen como hasta ahora, porque "cuidado, que hay muchos problemas y hay peligros ciertos, tal vez no lo tengan como dicen".

El petróleo y EEUU

El catedrático ha opinado creer que Trump está engañando a todo el mundo con el petróleo: "Yo creo que a EEUU no le interesa especialmente el petróleo de Venezuela".

Para él, el mensaje va dirigido directamente a China y a esas "esferas de influencia" al estar este país invirtiendo en Sudamérica. "Esto es un Trump-antojo, es decir, todo lo que Trump hace con el petróleo, reactivar toda la industria petrolífera... Hacen falta unas refinerías especiales que EEUU no tiene", ha defendido.

"Hoy está llegando petróleo de Venezuela a EEUU, pero en unas refinerías especiales para ese tipo de petróleo, porque no vale ninguna", ha añadido. El titular que ha dado el catedrático es que "se está configurando un nuevo orden mundial como Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial".