Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Momentos mágicos y otros no tanto de la Cabalgata de Reyes 2026: un invitado inesperado, la 'decepción' con Gaspar y lo de Moreno Bonilla
Life
Life

Momentos mágicos y otros no tanto de la Cabalgata de Reyes 2026: un invitado inesperado, la 'decepción' con Gaspar y lo de Moreno Bonilla 

Cada 5 de enero, si el tiempo lo permite, los Reyes Magos desfilan por las calles antes dejar los regalos. Algunas cabalgatas dan para muchos comentarios.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
El Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026
El Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026Victor Lerena

Cada 6 de enero vienen los Reyes Magos a dejar regalos bajo el árbol de los niños y no tan niños de España. Es una tradición que ocurre llueva, nieve o haga sol. Y antes de todo eso, Melchor, Gaspar y Baltasar, los tres sabios que siguiendo una estrella llegaron al portal de Belén para llevar al niño Jesús oro, incienso y mirra, recorren las calles de pueblos y ciudades de España para llenar a pequeños y mayores de esperanza y de ilusión antes de la noche más mágica del año.

Porque cabalgatas hay muchas a lo largo y ancho de la geografía nacional, y aunque la que se televisaen La 1 es la de Madrid, suceden anécdotas y curiosidades en todas, o al menos en muchas de ellas. España es grande, diversa y ocurrente, y más en acontecimientos que nos unen a todos (más o menos) como en la cabalgata de reyes.

Un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026
  Un momento de la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026Sergio R Moreno

Para empezar, ha sido una época un tanto complicada. Que los Reyes aparezcan el 5 de enero en España, hemisferio norte e invierno, supone que vaya a hacer frío salvo en Canarias, donde las temperaturas suelen ser más suaves. Pero no deja de ser invierno, y las borrascas suelen hacer de las suyas.

En este caso ha sido con la F, pero de Francis en lugar de Filomena. Pero tranquilidad, porque aunque los agoreros decían que podíamos volver a amanecer cubiertos por centímetros y centímetros de nieve como en enero de 2021, al final no ha sido para tanto. Eso no quita para que haya habido episodios climáticos complejos, que los ha habido. Ha habido numerosos problemas en diversos puntos de España por culpa de Francia, y ante la duda, mejor ser precavidos.

Adelantados, una olímpica y El Cigala en la cabalgata de Granada

Es lo que han hecho en Granada, donde los Reyes Magos han adelantado su paso por la ciudad para evitar el temporal. Así, los niños y niñas granadinos han visto pasar a los magos en la mañana del 5 de enero en una cabalgata que está considerada como la más antigua de España.

Los Reyes Magos y la medallista olímpica María Perez como la estrella en La Alhambra en la Cabalgata de Reyes 2026
  Los Reyes Magos y la medallista olímpica María Perez como la estrella en La Alhambra en la Cabalgata de Reyes 2026.EFE

Como señala EFE, Melchor, Gaspar y Baltasar han aprovechado la jornada para acercarse a la Alhambra, donde han sorprendido a los visitantes. Les ha guiado la marchadora campeona del mundo María Pérez y medallista olímpica, que vestida de blanco ha ejercido como la Estrella de la Ilusión.

Y luego llegó la sorpresa. Durante el recorrido, algunas personas se fijaron en que desde uno de los balcones seguía la cabalgata El Cigala. El controvertido artista fue visto desde abajo y como muestran Granada Digital y El Ideal de Granada, la gente le gritó 'que bote el Cigala'. Y claro, él hizo caso y botó, pero con cuidado, que estaba en un balcón. También cantó Los peces en el río. Tenía que aprovechar, que cuando pasen los reyes hay que dejar los villancicos hasta la siguiente Navidad.

El fantasma que 'toca las campanas'

Y de Diego El Cigala, a Diego de La Puebla de Cazalla. En este pueblo de Sevilla los Reyes de Oriente aparecen a mediodía del 5 de enero. Todo esto viene de una tradición que señala que el fantasma de un campanero, Diego Torres Delgado, sacristán del Convento de la Candelaria, hace que toquen las campanas del pueblo para que los Magos entreguen sus regalos.

Aquí no hace falta cabalgata porque la gente del pueblo se sitúa en la Plaza del Cabildo, frente al Ayuntamiento, y allí gritan para que Diego, el fantasma del campanero, toque las campanas: "Diego toca las campanas que son las doce de la mañana. Melchor, Gaspar y Baltasar, que nos echen ya". Entonces tiran caramelos desde los balcones de la casa consistorial y la gente se va corriendo a casa porque los Reyes les van a dejar los regalos.

Al ritmo de 'La morocha' en Sevilla

Eso ocurre en un pueblo de Sevilla en el que se vive todo con intensidad, pero no tanta como en la capital. En la Cabalgata de 2025 maravilló a algunos, horrorizó a otros y sorprendió a todo el mundo la fiesta que tenían montada en una calle, donde parecía que lo del 5 de enero era una excusa para correrse una buena juerga.

Un año después parecían más tranquilos, pero también han tenido su momento festivo. Como ha dejado ver El ABC de Sevilla, la carroza de Los Cantores de Híspalis ha montado una buena fiesta.

A su paso por la calle Resolana ha sonado La morocha, una canción que pegó fuerte en su momento y que ha servido para poner a bailar a todo el mundo. Que no es de temática navideña, pero les ha servido para pegarse una alegría antes de abrir los regalos de Reyes.

El 'blackface' de Moreno Bonilla y los que repartieron carbón

Sin salir de Sevilla hemos tenido más contenido en estos días tan mágicos. Juanma Moreno Bonilla aceptó encantado ser Baltasar. No fue fácil para él, porque él mismo dijo que "subirse a la carroza en la Cabalgata es mucho más difícil que hablar en una comparecencia", pero lo hizo. Y para ello tuvo que pintarse la cara, porque claro, el presidente de Andalucía es blanco, mientras que el Rey Mago Baltasar es negro.

Juanma Moreno Bonilla con la cara pintada para ejercer de Baltazar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026
  Juanma Moreno Bonilla con la cara pintada para ejercer de Baltazar en la Cabalgata de Reyes de Sevilla 2026Europa Press via Getty Images

Así que se marcó un blackface, algo muy criticado por algunos, pero que no parece suponer nada inconveniente para el líder del PP andaluz, que desfiló nervioso, pero muy contento. Igual cuando se tenga que quitar de la cara todo lo que ha tenido que ponerse le hace menos gracia.

Otros que se pintaron la cara, pero porque iban de mineros, fueron algunos de los que participaron en la Cabalgata de Reyes de Arroyo de la Miel, en Málaga, que fueron repartiendo carbón, lo que reciben los niños que se han portado mal y no tienen los regalos que han pedido..

En tren... sin retrasos

A Moreno Bonilla no le costó llegar a Sevilla, pero los Reyes Magos sí tienen que hacer un viaje desde Oriente. A las localidades costeras llegan en barco, como por ejemplo en Llafranc, en la Costa Brava, lugar al que llegan Melchor, Gaspar y Baltasar en tres barcas con un farolillo. Al desembarcar, entre alegría y fuegos artificiales, les esperan tres tronos en la plaza.

Los Reyes Magos tras aterrizar en helicóptero en Las Gaunas en Logroño
  Los Reyes Magos tras aterrizar en helicóptero en Las Gaunas en Logroño.EFE

Otros han sido más modernos, como en Logroño, donde los Magos han aterrizado en helicóptero en el estadio de Las Gaunas. Ni el frío ha desanimado a la gente, que había formado largas colas para estar presentes en un momento tan especial.

A la capital riojana llegaron con algo de retraso, no así a León. Pese a que escogieron el tren para acercarse a la ciudad leonesa, donde les recibió el alcalde, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a tiempo. 

No tuvieron la misma suerte los pasajeros que habían salido pasadas las 07:00 horas del 5 de enero de Madrid-Chamartín, y que se quedaron parados en el intercambiador de ancho de Vilecha, al sur de León, debido a que como señaló Diario de León el intenso frío dejó fuera de combate temporalmente uno de los mecanismo del cambio de vía. Se pudo arreglar, pero llegaron tarde. Como ellos no son magos...

Vuelve el oso desnucado... más o menos

¿Tuvimos noticias del oso desnucado de Cádiz? No me consta. Pero hay algún tuitero que hizo comedia con el asunto y señaló que Amaia Montero le había homenajeado con el abrigo blanco con el que presentó su primer single tras su regreso con La Oreja de Van Gogh en Nochevieja.

Otros tuiteros recordaron el momento en el que el Rey Baltasar de la Cabalgata de Madrid en 2019 saludaba feliz y radiante hasta que vio algo, que no sabemos qué es, pero le cambio la cara. Se comenta que tuvo una visión de lo que nos esperaba... y la verdad es que era para asustarse.

Gaspar no renovó por una quinta temporada...

Los que se llevaron un disgusto, más que un susto, fueron los que esperan con ilusión no la Cabalgata en sí, tampoco los regalos, no si aparecía un oso desnucado u otro elemento surrealista para el desfile del 5 de enero, sino al guapo del Rey Gaspar de Madrid.

A Beltrán Iraburu se le esperaba con ansias en la cabalgata de Madrid por quinta vez, pero la gente se ha quedado con las ganas porque parece no haber renovado por una quinta temporada. El actor que cautivó a tanta gente en estos años ha roto las ilusiones de sus fans. Ha sido una enorme decepción para muchos. 

Tanto es así, que hubo quien dijo: "Almeida, no te lo perdonaré jamás, queremos al verdadero rey Gaspar", lo que sin duda recordó a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo contra Manuela Carmena por la Cabalgata de 2015. De todos modos, pobre nuevo Rey Gaspar, que lo ha hecho muy bien.

Los mensajes de Melchor, Gaspar y Baltasar

Antes de salir a hablar para todo el mundo, los Reyes Magos han compartido unas palabras con TVE. Melchor expresó que ha sido una "cabalgata preciosa, llena de emoción. Esa mirada de los niños, de los papás y las mamás nos llena de energía para afrontar esta noche mágica".

Gaspar quiso enviar un "mensaje de paz y esperanza a todos los niños y niñas para que confíen en ellos y logren todos sus sueños". Por su parte, Baltasar expresó que aunque son seres mágicos y sabios, como a todo el mundo, a ellos les quedan muchas cosas por aprender.

El Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026
  El Rey Melchor en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026Sergio R Moreno

Más tarde, los tres Reyes Magos subieron al escenario colocado en Cibeles, en Madrid, para enviar un mensaje para todos los niños y niñas con el que se cerró la Cabalgata. Empezó Melchor, que para eso es el mayor de todos: "Gracias por el recibimiento. Hace muchos años que pasamos por aquí y siempre lográis que nos emocionemos como la primera vez. Nos encanta comprobar cómo vivís estas fiestas".

"Hace más de 2000 años nos encaminamos a Belén para celebrar el nacimiento del niño Dios. Esa luz que nos guiaba prendió la luz en nuestro interior de la fe, la esperanza y del conocimiento. Esta tarde hemos visto esa luz en cada uno de vosotros", añadió Melchor.

El Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026
  El Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026Sergio R Moreno

"Cuando os despertéis, muchos de vuestros deseos se habrán cumplido y será porque os lo merecéis”, añadió el más anciano de los Magos, que recordó la importancia de ser “buenas personas, comprometidos, empáticos, solidarios, buenos estudiantes. Dentro de vosotros anidan la bondad, la fe, la esperanza, el conocimiento y las ganas de saber", finalizó.

Por su parte, Gaspar señaló que entre los niños que han visto la Cabalgata están los científicos, artistas o pensadores del mañana. "Algunos de vosotros descubrirá una vacuna, otro inventará un aparato que haga la vida más bonita. Antes tendréis unos años de preparación, de estudio y de aprendizaje".

El Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026
  El Rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Madrid 2026Sergio R Moreno

Finalmente, Baltasar ha destacado la importancia de los "maestros que enseñaron y fomentaron la curiosidad y ganas de descubrir” también en ellos. "Gracias a ellos estamos aquí y es por eso que tenemos con ellos una deuda de gratitud infinita. Queremos pediros que agradezcáis a vuestros maestros su esfuerzo para hacer de vosotros los hombres y las mujeres de las próximas décadas".

Los Reyes Magos han desfilado, los Reyes Magos han hablado y ahora ellos tienen que recorrer España de casa en casa para dejar regalos. Los demás, a esperar y a ser buenos hoy y todos los días del año. ¡Felices Reyes!

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 