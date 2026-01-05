Delcy Rodríguez, designada presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro: "Juro con dolor, pero con honor"

Venezuela estrena presidenta tras la captura de Nicolás Maduro. Su Parlamento ha designado este martes a Delcy Rodríguez como presidenta del país. "Con dolor por el sufrimiento al pueblo venezolano después de una agresión ilegítima, pero con honor", ha determinado la nueva mandataria con la mano alzada al centro de la sala Elíptica del Parlamento venezolano.

"Juro por Hugo Chavez, por nuestra juventud, por mi madre, por mi hermano y por mi honor, que no voy a dar descanso para ver a Venezuela en el pedestal de honor que le corresponde", ha continuado. "Juro al pueblo de Venezuela que no voy a descansar ni un minuto por devolverle la tranquilidad".

La que hasta ahora era vicepresidenta de Venezuela invitó a Donald Trump la pasada madrugada a trabajar en "una agenda de cooperación". "Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y fortalezca una convivencia comunitaria duradera". "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", apuntó.

Jorge Rodríguez, reelegido presidente del Parlamento

La sesión de la Asamblea Nacional, denominada 'instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031', ha servido también para elegir presidente de la Cámara al hermano de Delcy y también figura clave del chavismo, Jorge Gutiérrez por "evidente y determinante mayoría", junto a los dos vicepresidentes.

El diputado, que ha prestado juramento frente a un cuadro de Maduro y su esposa, ha presidido la Cámara desde 2021, es decir, durante los últimos dos períodos legislativos, y ahora estará al frente de la Asamblea por al menos un año más, pues cada 5 de enero el Parlamento debe votar para escoger a un nuevo presidente.

Principal objetivo: el retorno de Maduro

El reelegido presidente de la Asamblea ha declarado en su discurso de investidura que su principal objetivo será el retorno del presidente del país. "Mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente", ha declarado Rodríguez tras jurar su cargo.

El jefe del Legislativo venezolano ha prometido fomentar el diálogo en el nuevo periodo legislativo que ha comenzado este mismo lunes con la instauración y juramentación de los miembros de la Asamblea Nacional elegidos en las elecciones del pasado 10 de mayo.

"Pensamos diferente algunos de nosotros, pero somos garantes de la voluntad de todo este pueblo de treinta millones de habitantes. Somos garantes de sus sueños, somos garantes de sus expectativas, y sobre todo, somos garantes de su necesidad y deseo de vivir en paz", ha afirmado.