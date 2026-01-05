Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Delcy Rodríguez, designada presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro: "Juro con dolor, pero con honor"
Global
Global

Delcy Rodríguez, designada presidenta de Venezuela tras la captura de Maduro: "Juro con dolor, pero con honor"

Nicolás Maduro ha comparecido este lunes frente al tribunal de Nueva York y se ha declarado inocente: "Todavía soy el presidente de Venezuela". 

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
Delcy Rodríguez saluda durante una cumbre internacional cuando ejercía como vicepresidenta de Venezuela
Delcy Rodríguez saluda durante una cumbre internacional cuando ejercía como vicepresidenta de VenezuelaAnadolu Agency via Getty Images

Venezuela estrena presidenta tras la captura de Nicolás Maduro. Su Parlamento ha designado este martes a Delcy Rodríguez como presidenta del país. "Con dolor por el sufrimiento al pueblo venezolano después de una agresión ilegítima, pero con honor", ha determinado la nueva mandataria con la mano alzada al centro de la sala Elíptica del Parlamento venezolano.  

"Juro por Hugo Chavez, por nuestra juventud, por mi madre, por mi hermano y por mi honor, que no voy a dar descanso para ver a Venezuela en el pedestal de honor que le corresponde", ha continuado. "Juro al pueblo de Venezuela que no voy a descansar ni un minuto por devolverle la tranquilidad". 

La que hasta ahora era vicepresidenta de Venezuela invitó a Donald Trump la pasada madrugada a trabajar en "una agenda de cooperación". "Extendemos la invitación al Gobierno de los Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional, y fortalezca una convivencia comunitaria duradera". "Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", apuntó.

Jorge Rodríguez, reelegido presidente del Parlamento

La sesión de la Asamblea Nacional, denominada 'instalación del periodo constitucional legislativo 2026-2031', ha servido también para elegir presidente de la Cámara al hermano de Delcy y también figura clave del chavismo, Jorge Gutiérrez por "evidente y determinante mayoría", junto a los dos vicepresidentes. 

El diputado, que ha prestado juramento frente a un cuadro de Maduro y su esposa, ha presidido la Cámara desde 2021, es decir, durante los últimos dos períodos legislativos, y ahora estará al frente de la Asamblea por al menos un año más, pues cada 5 de enero el Parlamento debe votar para escoger a un nuevo presidente.

Principal objetivo: el retorno de Maduro

El reelegido presidente de la Asamblea ha declarado en su discurso de investidura que su principal objetivo será el retorno del presidente del país. "Mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moro, mi hermano, mi presidente", ha declarado Rodríguez tras jurar su cargo.

El jefe del Legislativo venezolano ha prometido fomentar el diálogo en el nuevo periodo legislativo que ha comenzado este mismo lunes con la instauración y juramentación de los miembros de la Asamblea Nacional elegidos en las elecciones del pasado 10 de mayo.

"Pensamos diferente algunos de nosotros, pero somos garantes de la voluntad de todo este pueblo de treinta millones de habitantes. Somos garantes de sus sueños, somos garantes de sus expectativas, y sobre todo, somos garantes de su necesidad y deseo de vivir en paz", ha afirmado.

Tras la captura de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez será la encargada de hacer frente a una transición en Venezuela vigilada (también amenazada) por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

05 enero
Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 