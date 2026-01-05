Consenso demoledor al aparecer Juanma Moreno disfrazado de Baltasar en la cabalgata de Sevilla: "Una provocación"

La cabalgata de los Reyes Magos es uno de los acontecimientos más esperados por millones de niños españoles. Una popular tradición cada 5 de enero en el que Gaspar, Melchor y Baltasar recorren las ciudades españolas para repartir no solo caramelos, sino felicidad, alegría y diversión a todo el público.

En Sevilla ha llamado la atención la aparición del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, disfrazado de Baltasar y con la cara pintada de negro. En Sevilla se lleva a cabo una de las cabalgatas más importantes y mediáticas del país, pero el foco, lamentablemente, se lo ha llevado el político.

"Que la ilusión, la magia y la esperanza lleguen a todos los hogares de Andalucía. Un honor. Felices por ver que la emoción abarrota las calles de Sevilla", ha escrito Moreno Bonilla en un tuit de su perfil oficial de X, adjuntando una imagen en la que aparece encarnando a Baltasar junto a Gaspar y Melchor.

Reacciones unánimes y críticas a Juanma Moreno

La reacción en las redes sociales han sido unánimes y una de las más destacadas ha sido la de Juan Antonio Delgado, guardia civil y diputado andaluz de Podemos, en el que tacha de "blackface" el hecho de pintarse la cara de negro para recrear al rey Baltasar.

"En pleno 2026, que un presidente autonómico salga así normaliza un gesto racista y colonial. No es humor ni tradición, es falta de respeto y legitimación del racismo", ha defendido el diputado en X, acumulando cientos de 'me gusta' en apenas unas horas (y subiendo).

El físico y exdiputado al Parlamento Europeo por Podemos, Pablo Echenique, no ha perdido el tiempo y ha vuelto a dar su sincera opinión: "Ha decidido hacer el imbécil disfrazándose de Baltasar—con una miaja de racismo, por cierto— para que se hable de esto y así se te olvide que está destrozando la sanidad pública andaluza mientras regala dinero a los ricos".

La miembro del Consejo de Coordinación de Sumar y diputada en el Parlamento Andaluz, Esperanza Gómez, habla por muchos con su reacción: "Sanidad colapsada, dependencia olvidada, vivienda imposible, pero Moreno Bonilla tiene tiempo para disfraces. Prioridades de un gobierno que vive de la propaganda".

El PP de Andalucía, en el foco

El Partido Popular de Andalucía también ha recibido críticas. En un tuit de apoyo a Juanma Moreno y su paseo en carroza, escribían que "su Majestad el Rey Baltasar comienza a repartir ilusión entre los más pequeños en la cabalgata de Sevilla".

El usuario @ABSCR2 se lleva la palma con la réplica: "En 2026 pintarle la cara a Moreno Bonilla para que haga de negro solo podía ser idea de los seguidores de Corina Machado".