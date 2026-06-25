La reina Sofía se solidariza con Venezuela tras el doble terremoto: esta es la cantidad de dinero que ha donado a través de su fundación

La reina Sofía montó con un pequeño capital aportado personalmente por ella una fundación con su nombre. Era 1977. Desde entonces ha compaginado su actividad oficial con su trabajo en esta entidad con la que sigue vinculada, y en la que está especialmente centrada desde que el trono recayó en su hijo Felipe y por tanto sus responsabilidades con la corona disminuyeron.

Esta fundación está para ayudar en lo posible. Así, recientemente viajó a La Roda para la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' debido a que el proyecto 'Manolo Barrós' es una iniciativa de la fundación reina Sofia. Días más tarde, la madre de Felipe VI ha tenido un gesto con las víctimas del doble terremoto que ha asolado Venezuela.

La reina Sofía, el presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de La Roda en la inauguración del III Congreso Internacional de ELA 'Manolo Barrós' Víctor Fernández | Getty Images | Europa Press

Como señaló la entidad en un comunicado, la Fundación Reina Sofía ha aprobado con carácter extraordinario una ayuda inicial de 20.000 euros para la atención humanitaria de la población de Venezuela, afectada por una catástrofe natural que se ha cobrado la vida de al menos 164 personas.

La medida ha sido una idea de la propia madre de Felipe VI, que ha destinado esta cantidad inicial a través de la línea de ayuda habilitada por la Cruz Roja para atender la emergencia. Se ha especificado que es inicial, por lo que se espera que más adelante, y en función de la necesidad, que será enorme, la reina Sofía destine más fondos desde la entidad de la que es presidenta ejecutiva.

Trabajadores de emergencias trabajan en Caracas tras el doblete sísmico de Venezuela Diko Betancourt/Anadolu via Getty Images

"Asimismo, la fundación está trabajando para el envío a la zona de medicamentos requeridos en situaciones de emergencia, tal y como ya hizo en anteriores catástrofes internacionales, entre ellas el terremoto de Haití de 2010, el tifón Haiyan de 2013 en Filipinas y los terremotos de Turquía y Siria de 2023", añade la entidad, que trata así de contribuir en lo que pueda a ayudar a paliar los afectos de la tragedia.

Las palabras de Letizia sobre el doble terremoto

Por su parte, casa real envió en la mañana de este jueves 25 de junio un mensaje de apoyo a las víctimas y a toda Venezuela: "Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante la tragedia causada por los dos terremotos que han afectado al país. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los heridos y las comunidades que han sufrido este desastre. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas".

Seguidamente, la reina Letizia ofreció unas palabras aprovechando su presencia en un acto oficial, donde excusó al rey, que se encontraba de camino a México para su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y para animar a España en el Mundial.

La reina Letizia ofreciendo unas declaraciones a la prensa sobre el doble terremoto de Venezuela GTRES

"Estamos preocupados y siguiendo la información y las noticias después de esos dos terremotos en varios lugares de Venezuela que han dejado una cifra de fallecidos que intuyen que será mayor, y todo ese destrozo por la tragedia", expresó la reina.

"España ha ofrecido ya su ayuda y estamos esperando a que haya ya toda esa operación para poder colaborar en las próximas semanas, que va a ser un gran desafío en el rescate de las posibles personas, horas además muy importantes para seguir tratando de encontrar con vida a muchas personas, más luego la reconstrucción posterior, que será también un gran reto", finalizó Letizia.