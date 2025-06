Las memorias de Bárbara Rey, resumidas en diez frases

El nombre de Bárbara Rey ha sido protagonista durante décadas de películas, tertulias televisivas y todo tipo de titulares. A sus 75 años, la actriz ha vivido incontables vidas que bien merecen un libro. Por eso la vedette ha decidido publicar sus memorias, Yo, Bárbara (Plaza&Janés), a pesar de que hace unos años aseguró que no verían la luz hasta que ella no falleciera.

En el libro, María García —su nombre real— rememora desde su infancia en Totana (Murcia), hasta su complicada relación actual con su hijo Ángel, pasando por su llegada a Madrid cuando se convirtió en musa del destape, su relación con el emérito o su matrimonio con Ángel Cristo.

Las memorias de la vedette son un relato "sin filtros" en el que a la vez que la actriz repasa su vida también se abordan algunos momentos históricos desde la España de la Transición hasta la actualidad. Estas son algunas de las frases más bárbaras que deja el libro.

Sobre cómo pasó de María García a Bárbara Rey



“Mientras leíamos nombres y apellidos, jugando con unos y otros, dimos con una opción que funcionó al instante. Fue como darle al interruptor. ‘Qué bien suena Bárbara Rey’, me dijo Gustavito. Y, a partir de ese momento, me convertí en Bárbara Rey".



Sobre su primer encuentro con el rey Juan Carlos



“Entonces me preguntó si quería que nos viéramos a la semana siguiente (...) De alguna manera, a pesar de su cortesía tuve la sensación de no estar ante una invitación, sino ante una orden envuelta en terciopelo. ¿Cómo iba a poder decir que no?”



Sobre la noche electoral con UCD



“Esa primera noche electoral fue larga. Cuando rememoro todos esos momentos, con la distancia que da el tiempo, me siento una auténtica privilegiada al haber podido vivir tan cerca aquella noche que marcó un antes y un después en la historia del país. Era como sentir que el futuro se abría ante nosotros”.



Sobre su matrimonio con Ángel Cristo



“Las pocas ocasiones que conseguía armarme de valor para enfrentarme a Ángel y decirle que quería dejarlo, su reacción era terrible: amenazaba con matarme a mí y a los niños. El miedo me paralizaba y me veía atrapada en una situación para la que no encontraba ninguna salida".



Sobre la segunda parte de su romance con el emérito



“Incluso empezó a quedarse a comer. Le encantaban los platos caseros que yo preparaba con tanto cariño. Y comenzamos a disfrutar de sobremesas llenas de conversaciones ligeras mientras me ayudaba a recoger la mesa”.



Sobre su adicción al juego



“Posiblemente el juego sea visto como un lujo o una conducta irresponsable, y por ello el tratamiento mediático con respecto a este tema haya llegado a ser particularmente cruel, pero un enfoque compasivo y educado podría haber sido más útil, podría haber roto con ciertos estigmas”.



Sobre su ‘noche de amor’ con Chelo García-Cortés



“En aquellos años muchos de nosotros empezamos a sentir la necesidad de explorar, de dejarnos llevar y de romper con los moldes que nos habían impuesto. Recuerdo esa noche como algo divertido, un momento agradable y ligero que compartimos con complicidad y, sobre todo, mucho respeto. Fue bonito, aunque tampoco le di más trascendencia”.



Sobre la publicación de sus audios con el emérito



“De todos los audios que salieron a la luz en diferentes programas de televisión de todas las cadenas, lamento profundamente que se hayan hecho públicos los que hacen referencia a la reina Sofía. Me duelen porque ella me merece todo el respeto como mujer. Ninguna mujer debería verse expuesta públicamente a comentarios despectivos de su marido. Esto es algo que, sin duda, podría haberse evitado. Si la reina tuvo que escuchar esas palabras, no ha sido por mi voluntad de hacerlas públicas”.



Sobre la relación con su hijo



“Siempre habrá algo dentro de mí que seguirá latiendo con fuerza: el deseo profundo de que Ángel esté bien. Que sea feliz, que encuentre su camino, que no se pierda en lo que no importa… No se trata de justificar. No se trata de olvidar. Se trata de seguir amando desde un lugar sereno y sin ruido. Porque, aunque mi hijo no lo entienda y le parezca imposible, el vínculo que nos une es mucho más fuerte que todo lo que él se ha encargo de romper”.



Sobre la corte



“Dejadme que os haga una última advertencia: todos vosotros creéis que sois una corte. Pero yo conozco cortes. Y circos. Y son lo mismo. Creéis que el domador es la estrella, y la estrella, en realidad, es el león”.



