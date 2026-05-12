Las palabras de Felipe VI al 'estilo Guillermo y Kate' con las que desveló una afición de la princesa Leonor

La princesa Leonor y Felipe VI en uno de los actos por el 50º aniversario de la monarquía

Uno de los puntos fuertes de los príncipes de Gales es que en muchas de sus apariciones oficiales suelen realizar comentarios personales sobre aficiones que les gustan a ellos o a sus hijos. Lo hacen para conectar con quienes están hablando, y de paso, les ayuda a generar simpatía y una imagen más cercana a la ciudadanía.

En el caso de la familia real española, es poco común que realicen este tipo de confidencias inocentes. De hecho, la reina Letizia, que dejó el periodismo al casarse con Felipe VI pero nunca esa curiosidad innata tan suya, suele aprovechar cuando está con otras personas en los actos oficiales para ser ella quien haga las preguntas. De este modo, se muestra interesada en el otro y de paso evita tener que hablar de sí misma.

Felipe VI con una de las niñas participantes del concurso '¿Qué es un rey para ti?' Carlos Álvarez | Getty Images

Sin embargo, en ocasiones nos llevamos gratas sorpresas, como lo que ocurrió en la audiencia que el monarca concedió en el Palacio Real de El Pardo a los alumnos ganadores de la 44ª edición del concurso escolar ¿Qué es un Rey para ti?

Se trata de una iniciativa que tiene como objetivo fomentar la creatividad de los escolares de toda España y acercarles la figura del rey, la corona y el papel que la Constitución reserva a la Institución.

A la princesa Leonor le gusta dibujar

Allí, una de las niñas participantes le mostró los dibujos que había realizado. Felipe VI estuvo muy interesado, y Casa Real tuvo el acierto de enseñar no solo las imágenes, sino también que pudiera escucharse lo que se dijo durante algunos momentos del acto.

Fue así como pudimos oír al rey comentando a esta niña que los dibujos estaban muy bien, ante lo que ella contó que "desde pequeñita me ha gustado dibujar y he ido a clases". Al escuchar estas palabras, Felipe VI dijo: "¿Sabes que a Leonor le gusta también mucho dibujar?".

De esta manera, hemos podido descubrir gracias a esta confesión del rey, que a la princesa de Asturias le gusta dibujar, una bonita afición que se une a otras de la heredera de las que sí teníamos conocimiento como la lectura, el cine, la música, la danza y la astronomía, esta última, por cierto, una pasión que comparte con su padre.

Todo lo que sea conocer más y mejor a la futura reina de España, bienvenido sea. Y quizá algún día veamos alguno de esos dibujos.