Radiografía completa de una princesa: Leonor vista por una politóloga, una periodista, un historiador y una estilista

La princesa Leonor cumple 20 años con un papel cada vez más protagonista. Lo dejó claro su padre, Felipe VI, cuando afirmó en los Premios Princesa de Asturias 2025 que ya estaba llegando el momento de cederle el testigo en la cita que lleva su nombre. Un paso más de una heredera que camina con paso firme rumbo al futuro que le espera como reina de España.

A pesar de que cada vez está más presente en la agenda institucional, Leonor es todavía una figura en construcción, con numerosos retos por delante e incógnitas como la de cuál será su formación universitaria. Precisamente para analizar esos desafíos, pero también su papel en el futuro más cercano, hemos consultado a cuatro profesionales de distintos ámbitos para analizar la figura de la heredera.

“Leonor tiene que encontrar su propio diálogo con la sociedad española a través de la conciencia social y la cercanía”

Marina Fernández, licenciada en Ciencias Políticas por la London School of Economics y directora de Comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo.

Para Marina Fernández, politóloga y directora de Comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo, la princesa Leonor está en un momento de cambio de rumbo evidenciado en el discurso que pronunció en los Premios Princesa de Asturias. "Creo que es una declaración de intenciones. Es decir 'aquí estoy, me habéis dejado aprender y crecer y ahora os voy a enseñar el fruto de todo lo que he aprendido'. Leonor es la bandera de la renovación de la institución, el contenido y el tono del discurso del viernes pasado marcan un antes y un después, dejan claro que es la renovación de la institución y que ella es perfectamente consciente de ello y quiere serlo", defiende la experta.

Fernández cree que este discurso es la "culminación" de una estrategia muy clara por parte de casa real para construir la figura de Leonor como heredera. "Durante muchos años cuando eran menores de edad estuvieron quizás extraprotegidas. La política de la casa era proteger, proteger y muy pocas apariciones públicas. Recuerdo, por su puesto la proclamación de don Felipe, la entrega del Toisón, pero eran muy puntuales, eran pildoritas. Y eso no se comprendió bien ni se compartió esa política en todos los sectores. Leonor cumple 18 y la cosa cambia, con una incorporación paulatina a la agenda oficial a mi modo de ver muy acertada, con actos bien elegidos. Al principio eran cosas muy sencillitas, llegar, sonreír y marcharse para que ella fuera cogiendo confianza y aprendiendo", explica la politóloga y especialista en protocolo.

¿Se incrementará la presencia de Leonor en la agenda institucional cuando complete su formación militar el próximo verano? Fernández tiene dudas. "Cuando termine la formación castrense terminará una nueva etapa, en este caso vital, porque no se nos puede olvidar que es la princesa de Asturias, pero también es una niña de 20 años que se ha pasado los últimos años en el ejército en lugar de en la universidad o en una escuela de FP", recuerda la directora de comunicación de la Escuela Internacional de Protocolo.

"Seguramente traiga cambios, aunque yo creo que la incorporación total a la agenda institucional no va a llegar hasta que termine su educación universitaria. Esa formación universitaria será más flexible por horarios y es posible que veamos una agenda más completa, pero sin asumir toda la responsabilidad porque además no le corresponde", opina Fernández.

¿Hace falta que la sociedad sepa más sobre la vida de Leonor como sucedió con su padre? La politóloga recuerda que es "incomparable" la situación de la princesa Leonor con la de su padre y que ambos han tenido que lidiar con diferentes desafíos. “La España en la que creció don Felipe, lo que nos enseñaron y lo que demandaba la sociedad de la familia real es muy diferente a lo que ocurre ahora. Vivimos afortunadamente en una sociedad en la que la legislación protege a los menores, que ha desarrollado una sensibilidad hacia la protección del menor y sus padres se plantaron y dijeron 'no, aparecerán cuando tengan que aparecer'", comenta Fernández sobre el afán de los reyes por blindar lo máximo posible la infancia y adolescencia de sus hijas. Eso sí, ahora que Leonor es mayor de edad, la experta señala que no estaría de más hacer algo "muy cuidado y natural" para conocer mejor a la futura reina.

"Quizás es oportuno un perfil propio institucional de Leonor en redes sociales. Si lo que queremos es que le hable a su generación tiene que ser a través de ese lenguaje"

"A diferencia de lo que ocurría con su padre, la información se consume de otra manera. Un documental estaría fenomenal y no sobraría, pero tienen que utilizar el lenguaje de la generación de Leonor. Quizás es oportuno un perfil propio institucional de Leonor en redes sociales, con un tono un pelín más desenfadado que el propio de la casa real. Si lo que queremos es que Leonor le hable a su generación tiene que ser a través de ese lenguaje", destaca Fernández.

Y si la sociedad y el lenguaje de la época de Felipe VI es muy diferente al de la España de Leonor, también lo es lo que la sociedad reclama de una heredera al trono. "Creo que la princesa de Asturias debería mostrar conciencia social. Felipe VI era hijo de reyes, nieto de reyes, pero Leonor no. Vivimos en otra sociedad", defiende Fernández, que cree que la futura reina tiene retos diferentes a los de su padre. "Felipe tuvo sus propios desafíos y se tuvo que enfrentar a esa transición en la corona que venía de antes de los escándalos de don Juan Carlos y era el refrendo de que España era una monarquía constitucional y eso le pesó mucho como príncipe. Era el relevo de algo nuevo por así decirlo. Leonor tiene otros retos que es una sociedad en parte desapegada de la institución, la globalización quizás hace que las monarquías estén cuestionadas y ella tiene que encontrar su propio diálogo con la sociedad española a través de la conciencia social, la cercanía y la naturalidad”, destaca la politóloga.

"Tienen que gestionar su rol como futura Jefa de Estado mujer, que es una grandísima oportunidad porque es el reflejo de su generación, de las oportunidades para la mujer"

Además, la experta en protocolo recuerda que no se puede obviar que Leonor es una mujer que será Jefa de Estado y puede ser un reflejo de la sociedad actual. "Es una oportunidad excelente, pero hay que hacerlo bien. Esas imágenes de Leonor presidiendo con su padre el desfile del 12 de octubre vestida de militar son un regalo para la institución. Tienen que gestionar su rol como futura Jefa de Estado mujer, que es una grandísima oportunidad porque es el reflejo de su generación, de las oportunidades para la mujer y del reflejo en las niñas españolas de 20 años de hoy. Pero eso hay que hacerlo bien, porque es tan potente que me da miedo que puedan pasarse por la interpretación que se le pueda dar", valora Fernández.

"La imagen de Leonor ha salvado a la monarquía"

Ana Polo, periodista, politóloga y escritora. Es autora de La reina. La increíble historia de Isabel II y Sissi. La verdadera historia de Elisabeth.

Para la periodista y escritora Ana Polo, la figura de Leonor está más valorada que la de su padre a su edad porque "en los últimos años la monarquía se ha tenido que enfrentar a numerosos escándalos y, frente a eso, su figura es uno de los grandes baluartes de la institución. Su imagen ha salvado a la monarquía. Muestra profesionalidad y se ve que es una buena comunicadora en ciernes, algo que su padre no es. La verdad es que Felipe era bastante malo dando discursos. Tenía una voz completamente plana y sin ritmo. Leonor es una comunicadora muchísimo más profesional. Aquí se nota mucho la mano de la madre".

La periodista añade además que "ser una mujer soldado le ha subido de categoría y de nivel. Lo que mejor le sienta es el uniforme. Había muchísimas dudas de si tenía que hacer en el siglo XXI formación militar y ha sido un exitazo. Me consta que incluso Casa Real no se esperaba el éxito que está teniendo como soldado. Además Leonor está completamente limpia de escándalos, es la gran carta de la monarquía. Por todo ello es evidente que Leonor tiene más prestigio de lo que tenía el padre con 20 años".

Pero hay que ir más allá porque los tiempos han cambiado y la monarquía no ha salido precisamente beneficiada. "Cuando Felipe tenía 20 años nadie ponía en duda a la monarquía. Juan Carlos estaba en la cresta de la ola y gozaba de gran prestigio tanto nacional como internacional, incluso con la gente que no era ni monárquica. Ahora se ha abierto el debate de la monarquía y les toca sudar la camiseta. Tienen que empezar a explicar qué significa la institución y pasar al ataque y ser activos. Reivindicarse y explicar su papel en el siglo XXI, cuando mucha gente se cuestiona el rol de la institución. Desde que Felipe empezó su reinado han tratado de no cometer errores para que nadie les pueda acusar de nada, pero con un papel muy claro, como si fueran con los pies de plomo todo el rato".

Aparte de lo anteriormente expuesto Ana Polo tiene claro que "la monarquía tiene un reto enorme que es conectar con la gente joven. Es su gran asignatura pendiente. El apoyo de los jóvenes a la monarquía es mínimo, no entienden lo que significa la monarquía y aquí Leonor, y también Sofía, deben desarrollar un papel increíblemente importante para conectar con lo que yo llamo la generación TikTok, la que no ve televisión y que simplemente se informa a través de las redes sociales".

"La monarquía tiene un reto enorme que es conectar con la gente joven y Leonor tiene un papel muy importante aquí"

La periodista expone que La Zarzuela podría hacer mucho más de lo que hace a este respecto y que "tienen que darle una vuelta de arriba a abajo a la comunicación. Es verdad que se han abierto cuenta en Instagram, pero que tengamos que estar aplaudiendo porque se hayan abierto un canal de Instagram a esas alturas ya es lamentable. Espero que avancen en el tema de comunicación porque como no se pongan las pilas con la comunicación digital, llegar hoy a los jóvenes es complicadísimo. A grandes empresas con grandes presupuestos y gente buenísima detrás les está costando llegar, así que imagínate con el esperpento de comunicación que tiene Casa Real. Leonor debería ser una princesa para la época de Instagram y TikTok".

¿Es beneficioso para Leonor ser una heredera mujer? La comunicadora asegura que sí: "Está muy bien porque está muchísimo más alineado con los tiempos y hay varias herederas. La monarquía va a tener nombre de mujer en el siglo XXI. Me gusta mucho la imagen que le están dando de una mujer empoderada, una mujer soldado, una mujer potente. El hecho de ser mujer y reivindicar esa figura es un activo inmenso. A Leonor la están vendiendo como una mujer jefa de Estado, ejecutiva, muy potente, muy inteligente y que sabe dar perfectos discursos. Están dando esta imagen de mujer empoderada que es lo que se espera en el siglo XXI".

En cuanto si es fácil para ella todo lo que ha tenido, tiene y tendrá que asumir, Ana Polo reconoce que "en absoluto y quien te diga lo contrario miente. Ha crecido en un palacio y tiene privilegios con los que no cuenta la gran mayoría de la gente, pero pocos aguantarían la instrucción militar que esté aguantando ella. Además no ha tenido ni capacidad de elección. No sabemos si quiso o no quiso, tenía que hacerlo y punto. Tampoco sabemos si la carrera que vaya a hacer le va a gustar o no. Tiene unos privilegios enormes, pero pagan un precio personal importante. Y luego está su vida personal porque todo lo que hace tiene un nivel escrutinio y de interés inmenso. Y hoy en día, que todo el mundo lleva un móvil con cámara, que en cualquier momento te hacen una foto, te lo suben a Internet y al día siguiente está en la prensa de todo el mundo, es que eso es obsesivo, es horroroso. El nivel de presión que tiene es enorme".

Leonor se ha hecho mayor. Es una mujer adulta que entra y sale, por lo que es más complicado mantenerla alejada del foco mediático como antes y se le ha fotografiado divirtiéndose con amigos en la playa, en conciertos o simplemente tomando algo en una terraza, lo que para Ana Polo "le humaniza". "Una de las cosas que se ha criticado de Leonor es que no la conocemos. Antes la veíamos dos veces al año y ahora no sabemos nada de ella. Es una gran desconocida. El hecho de verla comportándose como una chica normal, sana, te deja más tranquila. No vamos a tener una Estefanía de Mónaco, no parece que vayamos a tener un Harry en potencia. Parece normal, sensata, inteligente, responsable. Es una chica estupenda. A mí me gusta mucho que esté dando esta imagen de total naturalidad, normalidad y de no tener que esconder nada, porque tampoco creo que tenga nada que esconder".

"Leonor parece sensata, inteligente y responsable. Es una chica estupenda, pero una gran desconocida"

Sin embargo "se han perdido grandes oportunidades para darle a conocer. Cuando cumplió los 18 años tendría que haber dado una entrevista. Cuando el príncipe Guillermo alcanzó esa edad le enviaron preguntas del tipo si le gustaban los videojuegos o cuál era su comida favorita. Algo así le haría ser más cercana. Mantenerla tan encorsetada y protegida no es bueno", apunta Ana Polo.

Y como decíamos, la princesa Leonor ya es adulta y cada vez en más visible a nivel institucional, pero todavía no ha debutado de largo y con tiara. "No ha habido mucha oportunidad porque la agenda internacional de la familia real es un auténtico desastre. Y como a esta monarquía no le gustan la pompa y el boato y quieren pasar por gente más normal tienen ciertas reticencias. Pero están tardando. Ya toca ver a Leonor de largo y con tiara. Lo vería totalmente positivo. Y como Sofía ya tiene los 18 años, ya las podrían poner juntas. Sería una imagen preciosa y potentísima de futura reina".

Tampoco la hemos visto confraternizando con otros miembros de la realeza de su generación, como sí ocurre con Elisabeth de Bélgica, Amalia de Holanda, Ingrid Alexandra de Noruega o Christian de Dinamarca. En ese sentido Ana Polo recuerda que "uno de los roles de los royals es tener un papel diplomático, y eso implica relacionarse con otras casas reales y verlas en eventos internacionales. A Leonor eso le está costando y estaría bastante bien que se le viera ahí”.

"Leonor es cercana y al mismo tiempo refleja la importancia de la institución a la que representa"

Lucas Montojo, doctor en historia, profesor universitario y autor del libro XIII. La otra familia del Rey

Para el historiador Lucas Montojo, la princesa Leonor "trae aire fresco. Es una persona joven que trae cosas nuevas y que ofrece una imagen más fresca que la institucional o solo la institucional que representan sus padres. Que sea mujer y que sea joven hace que haya un público que empatice mucho y que se sienta más cercano a su figura".

Montojo destaca de ella que "se nota que ha sido muy bien educada desde que era pequeña y es muy prudente. Es comedida, pero al mismo tiempo siempre amable y cercana. Es un punto muy difícil de conseguir, el de ser cercana y al mismo tiempo reflejar la importancia de la institución que representa. Ella este equilibrio lo representa perfectamente".

Escribió Shakespeare que 'inquieta vive la cabeza que porta la corona'. Leonor todavía no ha llegado a ese momento, pero ya nota el peso de ser la futura reina. Pero para el historiador, "las personas que nacen teniendo una responsabilidad tan grande como la corona les compensa toda la parte negativa que conlleva esta responsabilidad. La institución está por encima de la comodidad o incomodidad de una determinada situación o de una vida. Porque al final esto no es de lunes a viernes de 9 a 5. Son 24 horas del día, todos los días de tu vida".

Mientras Ana Polo destaca la necesidad de la casa real de acercarse a los jóvenes, donde todavía queda mucho por hacer, el autor de XIII. La otra familia del Rey resalta que la princesa de Asturias "es muy cercana con la gente joven. Ha habido encuentros de españoles de diferente origen, más o menos de su edad. De cara al futuro es positivo que la gente joven vea que es como ellos y que hace lo mismo que muchos de ellos. Que se forma, se va a estudiar fuera, tiene sus viajes, sale con amigos, se va a esquiar. Es una persona normal. Y luego, también es muy positivo que vea que aunque es una persona normal, que tiene sus hobbies y sus aficiones y sus amistades, cuando le toca representar a la institución o al Estado lo hace, y lo hace fenomenal. Las dos cosas se pueden conjugar perfectamente y ella lo hace".

"Leonor se comporta como una joven más en su vida personal, y cuando tiene que representar da la talla. No se le puede reprochar nada"

Si no fuera así, si solo se dejara ver en actos oficiales "para un joven sería muy difícil que pudiera sentir que tiene algo común con una persona a la que no ve y que vive en una burbuja apartada, en un mundo irreal. Es una chica de su edad que tiene sus aficiones, sus amistades, sale, entra y además de una manera muy sana. Pero luego también es muy importante que igual que un joven o un mayor ve que la princesa Asturias tiene una vida de persona joven, que sale y que entra, cuando tiene que encarnar o representar a la institución da la talla con creces. Ella hace las dos cosas, con lo cual no se le puede no reprochar nada". De este modo, para Lucas Montojo la princesa de Asturias ha encontrado el equilibrio perfecto.

Como historiador, era una pregunta obligada sobre qué referente histórico podía tomar Leonor. "Hay dos figuras en las que se debería fijar por su grandeza. Una es Isabel la Católica porque la repercusión de ese reinado la vivimos hoy. Y por otro lado, otra Isabel, la infanta Isabel, la Chata, que fue princesa de Asturias en varias ocasiones. Aunque al final no heredó la corona porque prima el varón sobre la mujer, ella encarnó el Estado como nadie. Era el Estado directamente".

"Algunos capítulos de la vida de la Chata pueden inspirar el papel actual y futuro de la princesa Leonor porque Isabel era un poco la idea de lo que yo creo que puede ser o está siendo la princesa Leonor. La Chata es el Estado, la Chata es la corona, la encarna perfectamente, y al mismo tiempo la Chata es la infanta de España o princesa de Asturias, depende del momento en el que estemos hablando, que es más cercana al pueblo, más popular. La Chata fue la más cercana a los pobres, la más cercana a la gente que tenía alrededor, la más querida por el pueblo y al mismo tiempo la más admirada por los estados más pujantes en el momento, que veían en ella a un animal de Estado".

"Cuando estalla la II República y se tiene que marchar la familia real al exilio, era tan querida que los republicanos, el nuevo gobierno, le permite que se quede en Madrid como algo extraordinario. Lo que pasa que ella, enfermísima, decide que no sea así. Hasta tal punto era el cariño que se le tenían los monárquicos y los republicanos, algo impresionante. Creo que habría que buscar esa fórmula porque la idea es que en la corona se vea reflejada y representada todos los españoles, ya sea de un signo o de otro", manifiesta el historiador.

"La infanta Isabel 'La Chata' puede inspirar a Leonor. Era cercana al pueblo y admirada por otros países. Ella era el Estado y la corona"

Volviendo al presente y al futuro, Lucas Montojo señala que "sería bueno para Leonor familiarizarse con una visita de Estado, recibir a un jefe de Estado extranjero en el Palacio Real, en un banquete de gala, que se le permitiera dar unas palabras. Le vendría bien como entrenamiento, porque institucionalmente ahora mismo su presencia no es necesaria".

Donde sí es más importante que de un paso es en el establecimiento de relaciones con otros herederos y herederas: "La corona nos ofrece una red de conexiones a España como país que tiene un valor incalculable. Esa red hay que trabajarla, esos vínculos con otros países, ya sean monarquías o sean repúblicas. Hay que establecer lazos, y esos contactos tienen un valor enorme, que es el propio valor de la princesa de Asturias y futura la reina de España", finalizó el historiador.

"Hay una Leonor más espontánea que probablemente veremos con más naturalidad en el futuro"

Erea Louro, estilista y comunicadora de moda.

A los 20 años la mayoría de chicas jóvenes están todavía descubriendo su estilo y su personalidad a la hora de vestir. Leonor no es una excepción, con la particularidad de que tiene que hacerlo frente a las cámaras y protagonizando actos con una etiqueta de formalidad específica. Hasta ahora, la princesa de Asturias ha confiado en el traje de chaqueta como su gran recurso estilístico para las grandes citas, pero la heredera tiene todavía margen para experimentar.

"Sigue en una línea muy institucional, muy medida, y da la sensación de que todavía no se atreve a mostrarnos demasiado de ella misma. Es comprensible: encontrar una voz y un estilo propios lleva tiempo, y más en una posición como la suya, donde cada elección tiene un significado", explica la estilista Erea Louro, que cree que encontrará ese estilo personal con los años.

“Da la sensación de que todavía no se atreve a mostrarnos demasiado de ella misma. Es comprensible: encontrar una voz y un estilo propios lleva tiempo, y más en una posición como la suya, donde cada elección tiene un significado"

Como recuerda, "nace de la experiencia y de conocerse mejor. De momento, su imagen sigue siendo la de una figura en formación, con prudencia". Eso sí, Louro destaca que en las fotos que se han publicado de Leonor fuera de los actos oficiales se intuye otro tipo de estilo. "Más relajado, más cercano al de cualquier chica de su edad. Eso demuestra que hay una Leonor más espontánea que probablemente veremos con más naturalidad en el futuro", apunta la estilista.

Por ahora, Leonor ha encontrado en el traje de chaqueta su mejor aliado para momentos destacados como la jura de la Constitución, su primer viaje en solitario a Portugal o una de las ceremonias de los Premios Princesa de Asturias. "Se ha convertido en su uniforme simbólico, una manera de proyectar autoridad y madurez sin perder elegancia. Es práctico, fotogénico y transmite seriedad, que es algo esencial en su papel público", explica Louro, que cree que la heredera podría experimentar más dentro de este estilo. "Cambiar tejidos, apostar por sastrería más fluida, o incluso introducir un punto más contemporáneo en los accesorios. La clave está en cómo lo interprete, no en abandonarlo", propone.

Innovar no es fácil para una persona en el papel institucional de Leonor, donde todo está medido. Aun así, Louro cree que tiene margen. "Puede incorporar tendencias a través de los detalles: los zapatos, los bolsos, un tejido especial o una silueta más actual dentro de los límites del protocolo. Encontrar ese equilibrio no es fácil, porque todo lo que lleva tiene un peso simbólico: no solo representa su gusto, sino también a una institución", valora la estilista.

Eso sí, Louro cree que tanto Leonor como las herederas de las nuevas generaciones pueden marcar un punto de inflexión en el estilo que caracteriza a las mujeres de con su responsabilidad institucional. "Pueden abrir caminos menos encorsetados, más naturales, sin perder el respeto por la tradición", matiza.

“Puede incorporar tendencias a través de los detalles: los zapatos, los bolsos, un tejido especial o una silueta más actual dentro de los límites del protocolo"

¿Cómo abrir nuevos caminos y dejar ver su personalidad? La joyería puede ser una de las alternativas. La propia Leonor mostró una imagen diferente a la habitual en uno de los actos alrededor de los Premios Princesa de Girona, cuando lució hasta cinco anillos diferentes y un collar muy alejado de los que habíamos visto hasta entonces. Para Louro, "la joyería es el terreno perfecto para introducir algo de personalidad sin alterar la formalidad del conjunto".

"Es un lenguaje más íntimo: a través de collares, anillos o pendientes puede contar algo sobre sí misma —una referencia sentimental, una elección estética, o simplemente una forma de jugar con la moda sin que resulte disruptiva—. Además, en generaciones más jóvenes la joyería tiene un valor distinto: ya no se asocia solo al lujo o la tradición, sino a la expresión y al detalle. En ese sentido, me parece un camino muy natural para que Leonor empiece a definirse visualmente", concluye Louro.