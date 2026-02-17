La seriedad de la reina Letizia en el acto 'Nuestra Constitución más longeva': solo la princesa Leonor logró que le cambiara la cara por un momento

El 17 de febrero de 2026 ha tenido lugar un acontecimiento tan especial como relevante en el Congreso. Se trata de la celebración del acto institucional Nuestra Constitución más longeva y la inauguración de la exposición Nuestra Constitución más longeva. La Constitución de 1978. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades.

Los reyes Felipe y Letizia, que encabezaron la ceremonia, fueron recibidos a su llegada por el presidente del Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el presidente del Senado, Pedro Rollán, el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, María Isabel Perelló.

Felipe VI recibe los aplausos en el Congreso ante la seriedad de Letizia tras su discurso en el acto 'Nuestra Constitución más longeva' Europa Press via Getty Images

Ya en el Salón de Pasos Perdidos saludaron a diputados y senadores de la legislatura constituyente. Seguidamente entraron en el Hemiciclo, ocuparon su lugar y comenzó el homenaje con el que las Cortes Generales celebraron los 47 años de la Constitución de 1978, que ha superado a la de 1876 y por tanto es la Carta Magna más longeva de la historia de España.

Tras las palabras de la presidenta del Congreso intervino el rey, que destacó que la Constitución "es nuestra referencia y la que esperamos legar a nuestros hijos. No podemos, no queremos, no sabríamos vivir siendo otra cosa que ciudadanos libres". El jefe del Estado añadió también que "el camino recorrido por esta España constitucional ha sido brillante y el futuro no lo será menos, siempre y cuando lo sigamos escribiendo juntos".

La reina Letizia aplaude muy seria a Felipe VI tras su discurso en el acto 'Nuestra Constitución más longeva' Europa Press via Getty Images

Al terminar, Felipe VI ha recibido una gran ovación de los presentes tras la que se cerró el acto. Pero todavía hubo más, porque los reyes se trasladaron a la Sala de Exposiciones para inaugurar la citada muestra sobre la Carta Magna más longeva de la historia de España.

Le cambió la cara al ver la foto el gran día de Leonor

Allí se pudo comprobar una vez más la seriedad que guio a Letizia durante toda la ceremonia. La reina es una mujer muy transparente a la que se le suele notar si está más cómoda o menos. Quizá fue una impresión, quizá no había nada relevante que nublara su ánimo. La verdad solo ella la sabe, pero es cierto que en este acto en el Congreso no parecía estar en su mejor momento.

Sin embargo, sí hubo un instante es que se notó que estaba genuinamente contenta, o a lo mejor orgullosa. Fue cuando se les mostró una imagen que se encuentra en la exposición y que recuerda el 31 de octubre de 2023, día de la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, y por tanto el acto más importante para Leonor de toda su existencia hasta la fecha.

La reina no dijo nada, pero sí sonrió y se le vio esa mirada de orgullo que le sale fácilmente con sus hijas Leonor y Sofía. Porque con eso tampoco puede, quiere, ni sabe disimular. Es verdad que, echando la vista atrás, ese día no fue fácil para Letizia, que tampoco tenía su mejor cara. Y fue precisamente la princesa Leonor la que tuvo un gesto para arropar y animar a su madre.