Las pistas que apuntan a un distanciamiento entre Taylor Swift y Blake Lively

Taylor Swift ha sido una de las protagonistas de la última semana después de anunciar el lanzamiento de su nuevo disco, The Life Of a Showgirl, el próximo 3 de octubre. La artista presentó la portada y las doce canciones de su nuevo trabajo en el podcast de su novio, Travis Kelce, en el que desveló los títulos de los singles que conforman el álbum.

Uno de los títulos, concretamente el de la sexta canción del disco, Ruin The Friendship, ha llamado especialmente la atención entre las fans de Swift, que han especulado sobre si podría abordar el posible enfriamiento entre la cantante y la actriz Blake Lively.

La protagonista de Gossip Girl y la cantante llevan años siendo inseparables y, de hecho, Lively acudió a varios conciertos del Eras tour y Swift es la madrina de las hijas de la actriz con Ryan Reynolds. Sin embargo, la batalla legal entre la intérprete y el cineasta Justin Baldoni, al que denunció por acoso y por una campaña de defamación, podría haber pasado factura a la amistad.

El nombre de Swift saltó en medio del caso, cuando el equipo legal del director defendió que la cantante había presionado a Baldoni para aceptar las propuestas de Lively en relación a la película que estaban rodando, Romper el círculo.

Además, el pasado mayo, los abogados de Baldoni presentaron una citación para Taylor Swift, ante lo que el representante de la cantante declaró que se trataba de una estrategia para utilizar el nombre de la artista y "generar clickbait en los tabloides en lugar de centrarse en los hechos del caso".

Esta situación habría creado tensión entre Lively y Swift, a las que no se ve juntas en público desde hace meses. Según publicó hace unos días la revista People tras hablar con una fuente cercana a ambas "Taylor y Blake no se hablan".

Habrá que esperar a que llegue el 3 de octubre para saber si la canción desvela algo más sobre la relación entre Swift y Lively y solo el tiempo dirá si esto simplemente es un bache o el fin de una larga amistad.