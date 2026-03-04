Las primeras imágenes de Victoria Federica con su nuevo novio en el desfile de Dior en París

Desde hace unos meses se rumoreaba que Victoria Federica estaba viviendo un nuevo romance con el empresario Jorge Navalpotro, de 24 años. Varios fotógrafos habían captado a la pareja en diferentes ocasiones y, según ¡Hola!, el joven incluso habría viajado a Abu Dabi para conocer al rey Juan Carlos y celebrar su cumpleaños.

Hace unos días, la propia Victoria Federica compartió a través de stories unas fotos abrazándose a Navalpotro en el ascensor que no dejaban lugar a dudas y este martes ha dado un paso más para oficializar el romance y dejar claro que va viento en popa.

La sobrina de Felipe VI ha sido una de las invitadas al desfile de la nueva colección de Jonathan Anderson para Dior celebrado en el Jardín de Tullerías y se ha llevado a Navalpotro como acompañante.

Victoria Federica y Jorge Navalpotro, a su llegada al desfile de Dior en París GTRES

En las imágenes, se ve a la pareja llegando al desfile. Ella, ataviada con una camisa vaquera, pantalón blanco y una americana negra, además de un bolso Lady Dior. Mientras, el joven lucía un traje de chaqueta cruzada y gafas de sol.

Victoria Federica se ha convertido en una habitual en los desfiles de Dior, a los que tradicionalmente ha acudido con su padre Jamie de Marichalar, que durante años ha sido consejero del grupo LVMH, al que pertenece la firma francesa. El exmarido de la infanta Elena también ha sido fotografiado en los exteriores del desfile junto a su hija y Navalpotro.

Jaime de Marichalar, junto a la nueva pareja Getty Images

Quién es Jorge Navalpotro

El nuevo novio de Victoria Federica es un joven de 24 años de Madrid al que conoce desde hace años ya que ambos han veraneado en Marbella. Según medios como ¡Hola!, Navalpotro trabaja en el negocio familiar de ocio nocturno, con varios locales como la emblemática sala de conciertos madrileña La Riviera.

Además, el joven jugó durante un tiempo al baloncesto en el club madrileño Real Canoe y comparte con Victoria Federica aficiones como la Feria de Abril.