Urtasun responde a Feijóo: "Yo le exijo que sea fiel a los españoles, que explique si está con los agresores o con el derecho internacional"
Urtasun responde a Feijóo: "Yo le exijo que sea fiel a los españoles, que explique si está con los agresores o con el derecho internacional"

El ministro de Cultura se ha mostrado contundente sobre la postura del Gobierno respecto a permitir a Washington la utilización de las bases de Rota y Morón para intensificar la guerra en Oriente Medio, y ha dejado una petición muy clara al líder de la oposición, Núñez Feijóo.

Javier Hernández
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, atiende a los medios

En mitad del revuelo tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la "ruptura total" comercial con España, las declaraciones de unos y otros mandatarios y los mensajes cruzados por parte de los líderes políticos de unas y otras formaciones en España siguen sucediéndose.

La postura adoptada por el Gobierno de España de no ceder las bases de Rota y Morón a EEUU para intensificar la guerra en Oriente Medio se ha encontrado con la feroz crítica por parte de la derecha española, encabezada por VOX y PP, que ya se han encargado de 'disculparse' ante Trump. En el caso de Abascal hasta con un tuit en inglés, dirigido al Gobierno estadounidense. 

Mientras que Feijóo, ha perdido a "nuestros aliados que respeten a nuestra nación", aunque en el mismo mensaje también ha dejado claro su descontento con no ceder las bases estadounidenses en Rota y Morón a Trump, definiendo a España como "mucho más que su mal Gobierno. En última instancia, también se ha dirigido a Sánchez diciéndole que tiene un problema si "Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado".

Sin embargo, el bloque progresista y gran parte de la población española se encuentra totalmente en contra de permitir a Washington que utilice las bases españolas para sus intereses en una guerra de la que España, a priori, sacaría muy poco beneficio. 

En este contexto, y tras la intervención de Pedro Sánchez desde La Moncloa explicando la postura del Gobierno de España respecto a este conflicto, una de las voces que se ha posicionado en contra del mensaje apoyado por Abascal y Feijóo ha sido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha sido entrevistado este miércoles en la Cadena SER.

En palabras del político de Sumar, su exigencia al líder de la oposición, Núñez Feijóo, es la de "ser fiel a los españoles", y ha justificado la postura de España asegurando que el Gobierno "está representando un sentir muy mayoritario de la población española".

Asimismo, el ministro ha defendido que la postura del Ejecutivo se enmarca "dentro del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas y al lado de las instituciones que promueven la paz". 

Asimismo, Urtasun ha cerrado filas en torno a Sánchez, y ha asegurado que el ala más progresista del gobierno, que es el que él representa, "está totalmente de acuerdo con las palabras del presidente". 

Además, ha asegurado que "el Gobierno ha tomado la firme decisión de no apoyar una guerra ilegal" y ha afirmado que no van "a aceptarlo ni ponerse de parte de los agresores porque si lo hacemos, nos vamos a la barbarie". Finalmente, Urtasun ha dejado claro que "

"el Gobierno está representando un sentir muy mayoritario de la población española" y ha pedido nuevamente a Feijóo que se posicione "bien al lado del sentir mayoritario del pueblo español o bien del lado de los agresores".

Javier Hernández
Soy redactor de El HuffPost España, donde escribo sobre todo tipo de contenidos: desde actualidad, última hora, política, sociedad y deporte hasta política internacional, en menor medida.

 

Nacido en Jaén en 1998, me decanté por estudiar Historia y Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos durante 2016 y 2022. Desde entonces, mi trabajo se ha centrado en contar la actualidad con contexto, intentando entender no solo lo que ocurre, sino también de dónde viene y qué consecuencias puede tener. Al fin y al cabo, la Historia —aunque a veces parezca dormida— siempre está detrás de los titulares.

 

Sobre qué temas escribo

Como vocación, los asuntos históricos me llaman mucho la atención, pero durante los últimos años, la "actualidad manda", y el ritmo frenético de sucesos económicos, políticos y geopolíticos (casi todos negativos) en un mundo cada vez más convulso acapara gran parte del trabajo de manera diaria. Esto ha provocado que haya desarrollado una gran pasión e interés por entender cómo y por qué ocurren gran parte de todos los acontecimientos históricos que estamos viviendo constantemente.


Intento contar el presente con rigor, con un punto de contexto histórico y, cuando se puede y con una pizca de ironía. Porque incluso en los días más intensos, un poco de perspectiva —y de humor— ayuda a entender mejor lo que pasa.

 

Mi trayectoria

Mi experiencia profesional comenzó allá por 2019, como colaborador en Radio Libertad y Radio Marca, donde cubrí actualidad deportiva diaria y descubrí el vértigo de informar a contrarreloj. Más tarde pasé por AS, donde amplié el foco: además de deporte, seguí temas de actualidad general y aprendí que en el periodismo, a veces, el fuera de juego también puede ser político.


En enero de 2023 me incorporé a El HuffPost, donde escribo sobre política, sociedad y actualidad en todo tipo de frentes: desde elecciones hasta debates nacionales e internacionales, deporte y sucesos (un poco de todo). En definitiva, todo lo que marca la conversación pública y, en general, todo aquello que explica por qué el mundo gira como gira (y por qué a veces parece hacerlo del revés).

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

