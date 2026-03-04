Letizia, sobre Fernando Ónega: "Pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga"

La reina Letizia ha acudido a la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega, fallecido este martes a los 78 años, que ha acogido la Casa de Galicia en Madrid este miércoles, con el que ha recordado que, además de la admiración profesional como periodista, compartía la relación de amistad con su hija, Sonsoles Ónega.

"Vengo a dar un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano", ha contado a los medios.

"Teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer", ha empezado diciendo antes de recalcar que le ha "acompañado toda la vida" ya que la radio ha estado muy presente en su vida.

"En ese tiempo, he tenido la suerte de conocer a una de sus hijas, en uno de los trabajos en los que era redactora, así que Fernando pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga", ha recordado. Asimismo, ha querido destacar los distintos homenajes que le han hecho a lo largo del día los distintos programas de radio como la conexión entre Onda Cero y COPE que han realizado Carlos Alsina y Carlos Herrera, o Julia Otero.

Para la reina, "tiene todo el sentido venir a honrar hoy a Fernando Ónega" y ha justificado la ausencia de Felipe VI. "Cosa que querría estar haciendo el rey, si no fuera porque está entrando ahora a un centro ASPACE en Sevilla, en el que muchas personas con diferentes discapacidades derivadas de la parálisis cerebral estaban esperando con mucho cariño y muchas ganas", ha detallado en referencia a la agenda del monarca para este miércoles.

La reina no ha sido el único rostro conocido que se ha acercado este miércoles a despedir al veterano periodista, otros nombres de los medios como Iñaki Gabilondo, Carlos Alsina, Lorenzo Mila, Joaquin Prat o políticos como Mariano Rajoy, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, han acudido a arropar a la familia.