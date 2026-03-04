Carlos Cuerpo, ministro de Economía, confiesa que aún no han hablado con EEUU tras la amenaza de Trump: "Más allá de las declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa"

El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha pasado este miércoles por los micrófonos del programa 'Hoy por Hoy' de Cadena Ser, donde entre otras cuestiones, ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a la población y sector empresarial, así como señalado que aún no han hablado con EEUU tras la amenaza de Trump.

"No hemos tenido ocasión de hablar con ellos, en ese sentido, lanzar también por mi parte un mensaje de tranquilidad. Más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación sobre la mesa y lo que tenemos ahora mismo es que nuestras relaciones bilaterales con Estados Unidos operan en relación al acuerdo al que hemos llegado en el marco de la Unión Europea", ha remarcado el ministro en referencia a las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, por la posición de España en el conflicto en Irán.

"Debemos avanzar en implentar el acuerdo que alcanzamos el agosto pasado y seguir operando con normalidad y tranquilidad. Hay enormes intereses cruzados de empresas españolas en EEUU y al revés, y son lazos que se han forjado en décadas intensas. Esto es en lo que debemos seguir trabajando", ha agregado, antes de dejar claro que calcular en este momento el impacto económico que va a tener esta escalada bélica es una tarea complicada ya que todo dependerá, entre otras cuestiones, de la duración del conflicto.

"Es imposible tener una estimación de cuál va a ser el impacto sin conocer, efectivamente, la duración. Estamos haciendo un seguimiento muy por menorizado de la razón de los mercados, como bien acaban de diseñar a los CEDES, pero también de la transmisión de esa reacción de los mercados a la realidad, tanto en precios como en la actividad de nuestra economía para ver en qué momento empiezan a sentirse ya esas consecuencias negativas en nuestras empresas y en el bolsillo de los ciudadanos", ha subrayado el ministro.

EEUU amenaza con un embargo: "España no tiene nada que nosotros queramos"

El origen de las (nuevas) tensiones entre EEUU y España vienen de la negativa de nuestro país a que usen las bases militares españolas para los bombardeos de Washington y Tel Aviv contra Irán, tras conocerse que al menos dos embarcaciones de Rota participaron en la operación.

"España no tiene nada que nosotros queramos. Es un pueblo fantástico pero un aliado terrible. No queremos tener nada que ver con ellos", señaló Trump entonces, asegurando además que cortará todas las relaciones comerciales y amenazado con un embargo.