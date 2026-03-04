¿Puede la venta de nuda propiedad mejorar la planificación financiera en la jubilación?

La jubilación en España ya no se planifica únicamente con la pensión pública. El envejecimiento demográfico, la evolución del coste de vida y la mayor longevidad obligan a muchas familias a revisar el papel del patrimonio inmobiliario dentro de su estrategia financiera. En ese contexto surge una pregunta cada vez más frecuente: ¿qué es la venta de nuda propiedad y cómo funciona realmente?

España es un país de propietarios. Según el INE, la gran mayoría de los mayores de 65 años vive en una vivienda en propiedad. Sin embargo, disponer de un inmueble no equivale necesariamente a tener liquidez. Muchas personas mayores cuentan con un patrimonio elevado en términos inmobiliarios, pero con ingresos mensuales ajustados. Esa diferencia explica por qué la nuda propiedad ha ganado protagonismo en los últimos años.

Qué es la nuda propiedad y qué significa venderla

La nuda propiedad es una figura jurídica recogida en el Código Civil —artículos 467 y siguientes, disponibles en el BOE— que distingue entre la titularidad de un bien y el derecho a disfrutarlo. Cuando una persona vende la nuda propiedad de su vivienda, transmite la titularidad, pero conserva el usufructo vitalicio, es decir, el derecho a vivir en ella hasta su fallecimiento. También se pueden hacer venta de nuda propiedad temporales, una demanda cada vez más alta entre nuestros clientes.

En términos prácticos, la persona mayor recibe un capital por la venta y mantiene la seguridad residencial. El comprador adquiere el derecho pleno sobre la vivienda cuando se extingue el usufructo. Esta separación entre propiedad y uso es la base técnica de la operación y la razón por la que se ha convertido en una alternativa financiera relevante.

Cómo funciona la venta de nuda propiedad en la práctica

El proceso es similar al de una compraventa tradicional. Se valora el inmueble, se negocia el precio y se firma escritura pública ante notario. Posteriormente, la operación se inscribe en el Registro de la Propiedad. La diferencia esencial es que el usufructo vitalicio queda protegido jurídicamente desde el primer momento.

Una de las cuestiones más consultadas es cómo se calcula el valor de la nuda propiedad. La referencia técnica se encuentra en los criterios publicados por la Agencia Tributaria, que establecen el valor fiscal del usufructo en función de la edad. Cuanto mayor es el vendedor, menor valor tiene el usufructo y mayor es el importe que puede percibir por la transmisión.

Venta de nuda propiedad frente a hipoteca inversa

Cuando se analiza la planificación financiera en la jubilación, la comparación habitual es con la hipoteca inversa. Ambas fórmulas permiten obtener liquidez a partir de la vivienda habitual, pero su estructura es distinta.

En la hipoteca inversa se mantiene la propiedad, aunque se genera una deuda que acumula intereses. En la venta de nuda propiedad no existe endeudamiento, ya que se produce una transmisión real del inmueble. El capital recibido no tiene que devolverse y no se acumulan cargas financieras futuras. La decisión depende de cada familia. Algunas prefieren mantener la vivienda como herencia; otras priorizan tener más estabilidad económica durante la jubilación.

Con la venta de la nuda propiedad, la casa deja de formar parte de la herencia, pero el dinero obtenido —si no se ha gastado— sí puede transmitirse a los herederos.

Esta opción permite que sea la propia persona quien decida en vida qué hacer con su vivienda, evitando dejar cargas o problemas futuros a sus hijos y convirtiendo el inmueble en tranquilidad y liquidez cuando más se necesita. La elección depende de la situación patrimonial, del valor del inmueble y del planteamiento sucesorio. Para algunas familias resulta prioritario conservar la vivienda en herencia; para otras, asegurar estabilidad económica durante la jubilación tiene más peso.

Fiscalidad e implicaciones legales

Otra pregunta recurrente es cómo tributa la venta de nuda propiedad. Desde el punto de vista fiscal, si se trata de la vivienda habitual y el vendedor es mayor de 65 años, la ganancia patrimonial está exenta en el IRPF, conforme a la normativa de la Agencia Tributaria. Además, como en cualquier transmisión inmobiliaria, se devenga la plusvalía municipal y el comprador asume el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

El marco jurídico es sólido y está plenamente integrado en el ordenamiento español. La escritura pública y la inscripción registral garantizan seguridad jurídica para ambas partes, un elemento esencial cuando se trata del patrimonio principal de una familia.

Inversores

La nuda propiedad también ha despertado el interés de un perfil de inversor patrimonial con visión de largo plazo. No se trata de operaciones especulativas ni de rentabilidad inmediata vía alquiler, sino de inversiones estructuradas, con un marco jurídico sólido y un horizonte temporal claro.

Para muchos inversores, esta fórmula resulta más eficiente que la compraventa tradicional, ya que elimina la gestión de inquilinos, los costes de rotación y la incertidumbre del mercado a corto plazo. Además, cada vez más familias la consideran una vía de ahorro planificado para facilitar en el futuro el acceso a la vivienda de sus hijos, algo que en muchos casos sería inasumible adquiriendo el pleno dominio a precios actuales.

No obstante, el equilibrio es esencial. Este tipo de operaciones requieren inversores profesionalizados, conscientes tanto de la rentabilidad financiera como de la dimensión humana que implica que la persona continúe viviendo en su hogar. La clave está en estructurar acuerdos justos, transparentes y seguros para ambas partes.

Integrar la nuda propiedad en una planificación financiera completa

La venta de nuda propiedad no debería analizarse de forma aislada. Forma parte de una estrategia más amplia de planificación financiera en la jubilación que puede incluir ahorro previo, planes de pensiones, rentas vitalicias u otras soluciones inmobiliarias.

El objetivo no es desprenderse de un bien, sino convertir el patrimonio acumulado durante décadas en una herramienta al servicio de la calidad de vida. La jubilación actual puede extenderse durante veinte o treinta años, y esa realidad obliga a tomar decisiones con perspectiva.

Desde SeniorExpert, asesores financieros especializados en soluciones patrimoniales para mayores, insistimos en la importancia de estudiar cada caso de manera individual. No todas las personas necesitan la misma solución, ni todos los inmuebles tienen el mismo encaje en una estrategia de liquidez.

Como suelo explicar a las familias que nos consultan, la vivienda no es únicamente un activo para heredar; también puede ser un recurso para vivir con mayor tranquilidad y seguridad de tener cubierta las necesidades. Entender qué significa vender la nuda propiedad, cómo funciona y qué implicaciones tiene permite tomar decisiones informadas en una etapa vital en la que la estabilidad económica resulta determinante.

La nuda propiedad no es una decisión aislada, sino que se tiene que incluir dentro de una estrategia de planificación. Desde el punto de vista financiero, suele ser la alternativa que mayores ingresos o liquidez aporta de una sola vez, especialmente en edades avanzadas y en casas bien valoradas.