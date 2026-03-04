Cientos y cientos de compartidos y sin parar de subir: lo que dice Lola Herrera es para tatuárselo
El que quiera entender, que entienda.
La actriz vallisoletana Lola Herrera ha pronunciado unas palabras que están teniendo una gran repercusión al explicar cómo era la vida antes, durante el franquismo, para las mujeres. Lo ha hecho en un momento en que un 21,3% de los españoles cree que aquella época "buena" o "muy buena", según datos del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de octubre.
"Las mujeres de ahora tienen que estar alerta de no perder nada de lo que se ha conseguido, que corre sus peligos. Hemos dado pasos de gigante, éramos muebles las mujeres", ha advertido Herrera en una entrevista con Jordi Évole en Lo de Évole, de La Sexta, que se emitirá el domingo.
"Igual no somos conscientes de cómo era esa vida antes", le ha hecho ver el periodista, ante lo que la actriz ha afirmado: "Yo creo que no se ha contado bien".
Su postura contra Vox
Lola Herrera ya se ha posicionado en numerosas ocasiones en contra de Vox y ha admitido que no entiende que haya mujeres que voten a Vox. Según dice, su postura e ideología "conducen a un mundo desastroso".
Herrera ha explicado más de una vez que ha sido "nieta de una mujer maltratada", por lo que siempre ha conocido el maltrato y, además, en una época en la que los maltratos "eran palizas monstruosas".
"Siento un desprecio absoluto por los hombres que son capaces de agredir a una mujer, por esos verdugos que están protegidos por una parte de la sociedad", aseguró antes de criticar que "se está viendo cómo la patita de esa parte de la sociedad se asoma por todos los sitios, como queriendo ignorar una problemática que es una realidad aplastante".
"Hay muchas mujeres que aún votan a Vox"
"No tiene ningún sentido que las mujeres voten a quien va en contra de todos tus derechos", aseguró antes de añadir: "Yo me pondría un altavoz e iría por la calle alertando a todas las mujeres, por si hay alguna distraída, porque hay muchas mujeres que aún votan a Vox".