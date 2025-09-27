Los reyes y Leonor visitan Navarra y un periodista les tenía preparada una sorpresa de las que dejan huella: "Eres como un hijo mío"  

Momento en el que Erro ha empezado a cantar frente a la familia real

Javier Erro, periodista de RTVE en Navarra, fue el protagonista de una de las anécdotas más emotivas del primer día de la visita oficial de los Reyes a Navarra. Durante un evento en los jardines de Juan Manuel Serrat, junto a las ruinas de San Pedro en Viana, Erro se acercó a la comitiva real y sorprendió a la Reina Letizia, al Rey Felipe y a la Princesa Leonor con una inesperada interpretación.

A punto de entrar en directo para cubrir el evento, el periodista dejó atrás su rol habitual de comunicador y, ante la sorpresa de todos, entonó una frase de la canción A Million Dreams, de la película El Gran Showman. La Reina Letizia, sorprendida, le felicitó por lo bien que cantaba, mientras que la Princesa Leonor, fan de la película, mostró también su entusiasmo, aplaudiendo.

"Soy un gran admirador de su carrera desde que era pequeño", le confesó Erra a Letizia, a lo que la Reina respondió con una sonrisa: "Pero eres muy joven". Cuando él le mencionó que tenía 25 años, la Reina Letizia, sorprendida, le dijo: "Ay madre, eres... como un hijo mío", mientras se abrazaban.

Cabe recordar que A Million Dreams fue precisamente el tema que Javier Erro eligió para presentarse a las audiciones a ciegas del concurso La Voz en 2019, donde formó parte del equipo de Pablo López.

La Princesa Leonor, que realiza el viaje acompañada de los Reyes Felipe VI y Letizia, finalizará este sábado la primera visita que ha realizado a Navarra con una última visita al Palacio Real de Olite y Tudela, capital de la Ribera.

