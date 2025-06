Los detalles de la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia: 27 vestidos, 250 invitados y vecinos en pie de guerra

La boda de Jeff Bezos, fundador de Amazon, con Lauren Sánchez está acaparando todo tipo de titulares por su ostentación y porque los vecinos de Venecia, donde se celebrará el enlace, se han puesto en pie de guerra contra la pareja.

Bezos y Sánchez se casarán en la ciudad italiana entre el 26 y el 28 de junio, después de formalizar los papeles del matrimonio en Estados Unidos con anterioridad. Hasta Venecia viajarán todos los invitados a la boda, que según los medios estadounidenses ascienden a 250 personas.

Entre los nombres que en teoría asistirán a la boda están Lady Gaga, Oprah Winfrey, Katy Perry, Mick Jagger o Leonardo DiCaprio. Además, también se espera que no falten a la boda Ivanka Trump y gran parte del clan Kardashian. Al parecer, la pareja ha designado cinco hoteles de lujo de la ciudad para que sus invitados se alojen con todas las comodidades posibles.

El número de invitados no es la única cifra imponente de la boda. Según ha informado la Cadena SER, al parecer Lauren Sánchez tiene prepararos 27 vestidos para todo el fin de semana. Su traje de novia será un diseño en exclusiva para ella de Oscar de la Renta.

Los medios británicos informan que para pagar todo el derroche de la boda, Bezos y Sánchez están manejando un presupuesto total que oscilaría entre los 10 y 30 millones de euros.

Los vecinos, en pie de guerra contra la pareja

La boda de la pareja no solo ha despertado el interés de medios de comunicación de todo el mundo, sino que también ha provocado el enfado de gran parte de los habitantes de la ciudad italiana, que han denunciado que la ciudad se convierta durante unos días en un "escenario para oligarcas".

De hecho, se ha creado una plataforma integrada por varios colectivos de Venecia, No Space for Bezos, para protestar contra el enlace del magnate. Entre las acciones organizadas están la colocación de pancartas en un campanario y un puente de la ciudad.

Protestas contra Bezos en Venecia Getty Images

"Jeff Bezos quiere alquilar Venecia para su boda de millonario, pero la ciudad responde: no somos una escenografía para oligarcas. Venecia no está en venta, no está en alquiler, no es el fondo para la boda de uno de los hombres más ricos del mundo", denunciaron desde la plataforma en un comunicado.

Además, también han criticado al alcalde Luigi Brugnaro, que ha declarado que "es un honor que venga a Venecia" y no entiende las protestas contra Bezos.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.